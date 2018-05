Liebe Leserin, lieber Leser, DHL-Paketchef Achim Dünnwald will die Zahl der Paketstationen schleunigst ausbauen. Das muss er auch dringend. Denn längst macht Amazon still und leise die gelben Kästen überflüssig. Rewe und Penny kooperieren mit Amazon und stellen die grau-blauen "Locker" an einigen Standorten vor die Supermärkte. Auch Karstadt, Edeka und Aldi testen das. Wenn sich rumspricht, dass die Locker ein Frequenzbringer sind; Kunden feststellen, dass auch die Parkplatzsituation besser ist als an vielen Postfilialen, dann wird DHL ein blaues Wunder erleben.

Windeln.de schwächelt:

Windeln.de steckt weiter in der Krise. Der Online-Shop für Babyartikel, erwirtschaftete im ersten Quartal gerade einmal 32,8 Millionen Euro Umsatz ( Zahlen im pdf ). Minus 29,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Vor allem die Chinesen kaufen weniger. Aber auch hierzulande schwächelt das Geschäft massiv. Der Umsatz in der DACH-Region lag bei 7,3 Millionen (minus 45,4 Prozent). Das bereinigte EBIT lag bei minus 5,2 Millionen Euro.

Delivery Hero macht sich schmackhaft:

Der Essenslieferdienst Delivery Hero schaffte im ersten Quartal - ohne das verkaufte Geschäft in Indien - ein Plus von 47 Prozent auf knapp 171 Millionen Euro. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Bestellungen um 48 Prozent auf 89 Millionen.

Butlers meldet sich zurück:

Butlers krabbelt sich wieder aus den Tiefen der Insolvenz heraus. Nach der Restrukturierung meldet die Kette bereits für das Sanierungsjahr 2017 ein flächenbereinigtes Umsatzplusvon 3,6 Prozent. In den ersten vier Monaten legten die Umsätze in den Filialen nun nochmals um 3,1 Prozent und online sogar um 7,0 Prozent zu. Weiter helfen sollen nun unter anderem Online-Partnerschaften mit Plattformen wie Rewe, Wayfair und Yomonda.

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

"Amazon Experience Center" für Alexa:

Amazon eröffnet eine Reihe von Modell-Häusern als "Amazon Experience Center" , die zeigen sollen, was man alles in den eigenen vier Wänden mit Alexa machen kann. Experten sollen Kunden dabei helfen, das eigene Haus zu vernetzen.

Walmart - Flipkart-Kauf perfekt:

Jetzt ist es offiziell: Walmart kauft 77 Prozent des indischen Online-Marktplatzes Flipkart und zahlt für das "Amazon Indiens" die Rekordsumme von 13,5 Milliarden Euro.

TRENDS & FAKTEN

Neue Kreditkarte für Apple Pay:

Goldman Sachs und Apple planen eine gemeinsame Kreditkarte . Apple Pay dürfte damit weiteren Schwung bekommen.

Lesetipp des Tages:

Endlich! "Gebete an die Cloud" von etailment-Autor Olaf Kolbrück gibt es nun auch als E-Book für Tolino. Bislang gab es die "5 phantastischen digitalen Geschichten" als E-Book exklusiv bei Amazon. Jetzt als E-Book beispielsweise auch bei Osiander . Da gibt es natürlich auch das Buch gedruckt

Beliebtester Beitrag am Vortag:

DHL will beim Ausbau der Paketstationen mehr Tempo machen. 2018 will DHL 650 neue Anlagen installieren, plus ein paar hundert kleinere Paketkastenanlagen in Mehrfamilienhäusern. Im Interview spricht DHL-Paketchef Achim Dünnwald über weitere Pläne, neue Ideen für stationäre Händler, alte Tarifverträge und logistische Herausforderungen von der bundesweiten Infrastruktur bis hin zum genervten Nachbarn.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

