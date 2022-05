Oh, mein Gott, was passiert da gerade: Die Lieferkettenprobleme rütteln an den Grundfesten unseres Seins, jedenfalls soweit sich diese über Dijon-Senf (Franzosen) oder Bier (Deutsche) definieren. Die Ukraine und Russland sind wichtige Exporteure für Senfsaaten. Deren Produktion hat sich halbiert. Beim Bier geht es nicht um das Grundprodukt – den Hopfen – sondern um Glas. Die Bierflaschen werden knapp. Keine gute Nachricht angesichts eines heißen Sommers und der Genehmigung des Oktoberfests im September. Was tun? Abwarten.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

///// HANDEL NATIONAL

Hessisches Start-up Wingcopter liefert 12.000 Drohnen für Afrika

Es ist der größte Auftrag der Lieferdrohnenbranche bisher: Der Misch-Konzern Atlantic Trust Holding hat das in Hessen ansässige Unternehmen Wingcopter beauftragt, 12.000 Drohnen herzustellen und sie in Afrika zu betreiben. Die Lieferzeit liegt bei fünf Jahren. Mit den Lastendrohnen sollen Medikamente, Impfstoffe und im Notfall auch Lebensmittel in schwer zugängliche Regionen gebracht werden. Die Lastendrohne von Wingcopter hat eine Spannweite von knapp zwei Metern und kann Pakete von bis zu sechs Kilogramm Gewicht über eine Entfernung von bis zu 75 Kilometern transportieren.



+++Anzeige+++

Zufriedene Kunden: Hybride Konzepte entzerren die Kassenzone im stationären Handel

Nicht erst seit der Corona-Pandemie stehen Händler:innen vor der Herausforderung, die Menschen wieder in die Einkaufszentren und Shoppingmeilen zu locken und eine Alternative zum Online-Handel zu bieten. Hybride Checkout-Modelle bieten einen wichtigen Mehrwert, indem sie die Kassenzone entlasten und das Einkaufserlebnis verbessern. Automatisierungslösungen für den Scan- und Bezahlvorgang erlauben dabei maximale Flexibilität und treffen Verbraucherwünsche optimal. Mehr



Anmerkung der Redaktion

Gestern berichtete das Morning Briefing über die neue Spendenaktion von Ebay Deutschland. Nicht korrekt war dabei die Darstellung der bisherigen Spendenleistung. Diese wurde von der Spendenbrücke Ukraine erbracht, nicht von Ebay.



Bewerbung für die Ebay-Awards gestartet

Gestern startete die Bewerbungsphase für die 5. Ausgabe der Ebay-Awards. Der Online-Riese sucht und zeichnet dabei die erfolgreichsten, kreativsten und engagiertesten Online-Händler und Händlerinnen aus. Bewerben können sich lediglich gewerbliche Unternehmen. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2022.