Seit Jahren schreibt die Deutsche Bank Verluste, auch bei der Commerzbank läuft's schon lange nicht mehr rund. Das liegt unter anderem an der jungen Konkurrenz, die immer mehr Bankkunden ins Internet oder zu ihren Apps lockt. Finanzdienstleister Wirecard macht jetzt auch mit beim mobile Banking: Spannend bleibt, ob die traditionellen Banken den Dreh hin zu ihrer Zukunft noch schaffen. Momentan schaut's eher mau aus.

///// HANDEL NATIONAL

Ein Segen für den Nutzer? Boon Planet (Segen-Planet) heißt eine neue App von Wirecard, mit der der Finanzdienstleister nach etlichen Schlagzeilen um seine Bilanzen wieder fachlich punkten will.oder ein digitales Girokonto, das mobile und per App organisiert wird, berichtet das Handelsblatt. Damit greift Wirecard junge Konkurrenten wie Revolut, Tomorrow oder N26 an. Für die deutsche Variante der Smartphone-Bank hatte Wirecard einst das Banking gemanagt, bis N26 selbst eine Banklizenz hatte. Wirecard bietet allerdings mehr als die FinTechs: kostenloses Girokonto plus Karte, bei Bedarf auch in Plastik, Finanzübersicht, Integration weiterer Konten in die App (Multibanking), geplant sind noch Angebote wie Sparpläne, die Vermittlung von Finanzdienstleistungen wie Versicherungen sowie die Integration von Loyalityprogrammen, bei denen Verbraucher Prämien sammeln. Boon Planet könnte sich als Segen für Wirecard erweisen: Mit weniger Angebot und teils sogar mit negativen Schlagzeilen schaffte es N26 mehr als 3 Millionen, Revolut sogar rund 8 Millionen Nutzer zu überzeugen.Frisches aus dem Automat: Das ist das Geschäftsmodell von Foodji in München, zu besichtigen am dortigen Flughafen, wo sich Reisende mit Wraps, Salaten, Bagels, Suppe versorgen. Inzwischen gewinnt das junge Unternehmen Investoren und Business Angels, weiß Location Insider. Mit seinenkonkurriert Foodji mit Hello Fresh, der Anbieter von Kochboxen, in denen Verbraucher die Zutaten für ein Rezept finden, versucht sein Geschäft gerade mit Automaten zu erweitern.Auch das Berliner Unternehmen Helpling, das über seine, bekommt frisches Kapital: 20 Millionen Euro machte Sender ProSiebenSat1 locker – ein Teil des Geldes wird als Werbezeit finanziert, berichtet Gründerszene. Möglicherweise kommt neue Dynamik in dieses Segment, weil Mittelständler Kärcher gerade an vergleichbaren Diensten arbeitet, zusammen mit seiner Beteiligung Software One.