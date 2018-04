Liebe Leserin, lieber Leser, irgendwie ist ja auch bei uns jeden Tag "Day One". Das gilt gerade jetzt, da wir (mit "Berlin Valley") ein neues Projekt für Sie starten: „etailment Start-ups“. Jeden Werktag stellen wir Ihnen ab sofort ein kompaktes Porträt eines innovativen und spannenden jungen Unternehmens vor. Auf einer eigenen Website und als bequemer Newsletter im Volltext. Die ersten Reaktionen zeigen: Der Bedarf nach Orientierung ist groß. Wir helfen gerne und bauen das Angebot bald weiter aus. Auch für „etailment Start-ups“ ist es erst "Tag 1".

dm wächst (auch digital):

Die Drogeriekette dm meldet für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2017/2018 in Deutschland ein Plus von 4,3 Prozent auf einen Umsatz von 4,083 Milliarden Euro. Mit 5,348 Milliarden Euro steigerte dm zudem konzernweit seinen Umsatz um mehr als fünf Prozent. Dass es auch digital vorangeht, soll das Wachstum der Besucherzahlen von mehr als 7,5 Millionen im März auf mehr als 10,2 Millionen Besuche im März 2018 zeigen. In Sachen Omnichannel geht es im Detail voran. Das Ampelsystem im Webshop, das die Warenverfügbarkeit im Laden anzeigt, zeigt künftig in welcher Anzahl das gewünschte Produkte dort verfügbar ist. Auch die Mitarbeiter werden zunehmend vernetzt. Zusammen mit der Crowdfunding-Plattform startnext sucht dm zudem nach Gründern für die "Start-up-Schmiede dmStart!". Hier schildert etailment die digitalen Anstrengungen von dm.

Delivery Hero macht sich schmackhaft:

Neue Kampagne von bonprix:

Erfrischend unperfekt und irgendwie doch angenehm total normal sind die Motive und Menschen wie die motorradfahrende Best Agerin in der neuen Kampagne von bonprix. In jedem Fall senden die Motive (Lead-Agentur 180 Kingsday) eine selbstbewusste Botschaft aus. Auch im TV (Link zum Spot) will sich der Händler damit zeigen.

Cyberport zieht im Kaufhof ein:





Erstes „Inbound Cross Dock“-Umverteilungszentrum Europas: Amazon hat in Dortmund, auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte, sein erstes „Inbound Cross Dock“-Umverteilungszentrum in Europa (fünf Monate nach dem Start offiziell) eröffnet. Hier landen die Pakete der Lieferanten, die dann auf weitere Lager verteilt werden. ( Elektronik-Händler Cyberport geht nun bei Galeria Kaufhof mit Shop-in-Shop-Flächen an den Start. In diesem Jahr soll es drei erste Pilot-Stores geben. Cyberport will die Kooperation wohl auch nutzen, um mehr Hubs für seine Express-Lieferung einsetzen zu können.Amazon hat in Dortmund, auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte, sein erstes „Inbound Cross Dock“-Umverteilungszentrum in Europa (fünf Monate nach dem Start offiziell) eröffnet. Hier landen die Pakete der Lieferanten, die dann auf weitere Lager verteilt werden. ( Demo-Video)

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

Amazon-Quartalszahlen (nur ansehen, wenn Sie sich das Wochenende verderben wollen):

Doppel-Wow. Amazon steigert den Umsatz im ersten Quartal um 42 Prozent auf 51 Milliarden Dollar. Unterm Strich bleiben 1,63 Milliarden Dollar (2017: 724 Millionen Dollar). Damit liegt Amazon über allen Erwartungen. Was die bittere Pille versüßt: Der internationale Handel, anders als die guten Geschäfte daheim, bringt 622 Millionen Dollar Miese. Außerdem ist das Wachstum im Onlinehandel mit rund 13 Prozent fast schon durchschnittlich. Highlights: Amazon Web Services springt um 49 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar, Abo-Services wie Prime steigern sich um 56 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Die Rekordzahlen katapultieren die Aktie nachbörslich auf ein neues Allzeithoch.

Banking-App Revolut erhält 250 Millionen Dollar:

Bitte merken Sie sich den Namen Revolut. Die Banking-App aus London hat gerade eine Finanzierungsrunde von 250 Millionen Dollar abgeschlossen. Das Geld kommt unter anderem vom russischen Milliardär Yuri Milner mit seinem Invest-Arm DST. Einer der großen Rivalen ist die deutsche Banking-App N26. Spannende Start-ups der Fintech-Branche stellen wir künftig auch bei "etailment-Startups.de" vor.

Schönere "Spectacles" von Snapchat:

Nach dem Flop der ersten Snapchat-Kamera-Brille wagt die Bilder-App nun einen neuen Anlauf und verspricht viel bessere und schönere "Spectacles". Teurer sind sie mit nun 175 Euro auch, erklärt Internet World

TRENDS & FAKTEN

Startfreigabe für Moia:

In Hamburg darf Moia, ein Ride-Pooling-Dienst mit Elektrobussen, testweise auf die Straße . Hinter dem Projekt, bei dem sich Personen mit ähnlichem Start und Ziel ein Fahrzeug teilen, steckt VW.

Erste Datenbank mit Start-up-Gründerinnen:

Tolle Sache: Der „StartupSpot Female Founders“ zeigt als Datenbank alle deutschen Start-ups mit mindestens einem weiblichen Gründungsmitglied. Die Initiatorinnen und Gründerinnen der Datenbank sind Sina Gritzuhn und Sanja Stankovic.

Grusel-Muster zur DSGVO:

Einmal Gruseln bitte. Nutzen Ihnen all die Tipps, Erklärungen und Muster zum Ungetüm DSGVO etwas? Ganz sicher? Ein Datenschutz-Experte zeigt mit einem Musterbrief auf , was beispielsweise auf Unternehmen ab Ende Mai an Anfragen zukommen kann, wenn Kunden von der EU-Datenschutz-Grundverordnung so richtig Gebrauch machen. Gerade für Mittelständler wird das ein Super-Horror.

Lesetipp des Tages:

Fair Play bei Amazon? Vergessen Sie es. Dieses Fazit muss man nach dem Bericht in der "Washington Post" ziehen, die immerhin Jeff Bezos gehört. Darin kann man unter anderem nachlesen, wie Fake-Bewertungen die Plattform überfluten und wie dafür auch Facebook instrumentalisiert wird.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Schalke 04-Marketingchef Björn Endter will Emotionen auch digital verbreiten. Etailment verrät er , wie er emotionales Marketing, technische Beziehungspflege und die Herausforderungen der Digitalisierung in der Fußballindustrie meistert.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will bis zum Jahresende gemessen am bereinigten Gewinn auf Monatsbasis profitabel sein. Delivery Hero erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 544,2 Millionen Euro (60 Prozent plus). Der Verlust lag bei 94,2 Millionen Euro.