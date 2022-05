Die Luxusmarken lassen nichts unversucht. In Schanghai versorgen sie die VIPs während des Lockdowns mit Geschenken. In den abgesperrten Häusern und eingezäunten Wohnvierteln wollen die Anbieter die Kontakte zu ihren wichtigen und gutbetuchten Kunden halten. Doch sie haben sich damit nicht nur Freunde gemacht, in den sozialen Medien wird von unterschiedlichen Klassen gesprochen, in denen die Reichen teure Geschenke und besondere Online-Programme für Kultur oder Yoga erhielten. Die normalen Bürger auf der anderen Seite hätten Schwierigkeiten, die Grundnahrungsmittel zu bekommen.

///// HANDEL NATIONAL

ZEW-Konjunkturindikator steigt leicht an

Die Konjunkturaussichten in Deutschland bleiben düster. Zwar steigen die Werte des ZEW-Indikators leicht um 6,7 Punkte an, liegen aber immer noch bei minus 34,3 Punkten. Die Wirtschaftsforscher in Mannheim erwarten eine Verschlechterung, die aber eine geringere Intensität aufweise. Die konjunkturelle Lage hat sich für den Mai sogar noch weiter ins Negative verschoben, hier geht es um 5,7 Punkte auf minus 36,5 Punkte nach unten. Damit handelt es sich um den dritten Rückgang in Folge, die Ökonomen rechnen mit einer Verschlechterung der deutschen Wirtschaft in den nächsten sechs Monaten. Die Einschränkungen in China bildeten eine schwere Bürde für das Wirtschaftswachstum in Deutschland.





Alnatura steigt in den Lieferdienst ein

Unter dem nicht ganz eingängigen Namen "Alnatura Super Natur Markt Online" bündelt Alnatura sein neues Einkaufskonzept. Die Bio-Supermarktkette steigt in den Lieferdienst für die Warenbestellungen der Kunden ein, zum Start werden in acht Läden in Berlin und Frankfurt Stellen für Verkäufer mit Lieferservice angeboten. Die Lebensmittelkette sucht neue Mitarbeiter, die sowohl im Ladengeschäft tätig sind, dann aber auch die Abholung und Lieferung der Bestellungen verantworten. Dazu sollen auch die Koordination und Zusammenstellung der Bestellungen gehören, die Auslieferung erfolgt mit Elektrofahrzeugen. Partner für den Aufbau des Lieferdienstes soll das Start-up Farmy werden. Mitte April hatte das Schweizer Start-up die Zusammenarbeit angekündigt (das Morning Briefing berichtete).





Die Arklyz Group übernimmt Asphaltgold

Der deutsche Sneaker-Händler Asphaltgold wechselt den Besitzer und gehört nun zum Schweizer Handelskonzern Arklyz Group. Die Gruppe, die unter anderem den Großhandel für Marken wie Crocs, Hunter und Impulse verantwortet und zu der The Athlete's Foot gehört, will die digitale Verkaufsstrategie von Asphaltgold für die weiteren Expansionspläne nutzen, berichtet Textilwirtschaft. Die Online-Plattform und die Ladengeschäfte blieben bestehen, Asphaltgold werde sie weiter betreiben. Eine Rolle für die Entscheidung auf Seiten von Arklyz hätte unter anderem die Nutzung der sozialen Medien durch Asphaltgold mit dem Einsatz von Storytelling und dem Aufbau einer Community gespielt. Dazu gehöre aber auch "ein erstklassiger Zugang zu allen relevanten Sport- und Streetwear-Marken".