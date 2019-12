So unterschiedlich sind die Geschwindigkeiten: Bei Otto kümmert man sich um die Kunden von Morgen: Bots und Geräte. Im Kadewe plant man auch für die Zukunft. Schon 2021 will das KaDeWe in Berlin auch online verkaufen. Beides irgendwie schon irre.

///// HANDEL NATIONAL

Zalando sputet sich vor Weihnachten mit dem Liefertempo. Ab sofort kann man sich das Paket am gleichen oder nächsten Abend nach Hause liefern lassen. Der Tempo-Service war als Premium Lieferung am Abend bislang nur für Mitglieder von Zalando Plus zu haben. Jetzt gibt es ihn in mehr als 30 Städten für ausgewählte Produkte. Die Kunden können die eilige Sendung als neue Lieferoption einzeln dazubuchen. Zalando kooperiert dabei auch mit lokalen Lieferdienstleistern.







Ottos smarte Bestellfunktion "Otto ready" macht es möglich, dass Kunden derart bestellen können. Über derlei Dinge freuen sich drei: Otto, weil der Kunde nicht mehr nachdenken muss, wo er was bestellt. Der Hersteller, weil man nicht über eine neue Spüli-Marke nachgrübelt. Der Kunde, weil es so schön bequem ist. Und eines Tages, wenn Sie Künstliche Intelligenz hat, auch die Spülmaschine, weil ihr Gehirn dann den ganzen Tag mit anderen Bots über den Preis verhandeln kann.



Gericht verbietet Amazon Sonntagsarbeit

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat in einem Grundsatzbeschluss entschieden, dass Amazon in Deutschland keine Sonntagsarbeit festsetzen darf. Dringende Pakete im Logistikzentrum seien kein ausreichender Grund, so die Richter. Amazon könnte es nun noch mit einer Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig probieren.

Omnichannel-Strategien im Einzelhandel

Künftig können über Conrad-Connect vernetzte Geräte, das ist die Internet-of-Things-Plattform von Conrad Electronic, eigenständig bei Otto Verbrauchsmittel nachbestellen. Somit können die Spülmaschine oder der Drucker von derzeit 440.000 Nutzern von Conrad Connect selbst bei Otto für Nachschub sorgen. Analog dazu können alle Otto-Kunden mittels Conrad Connect Verbrauchsmaterialien per Sprachbefehl, smarten Schaltern oder Messenger-Dienste wie WhatsApp und Telegram – beim Versandhändler nachbestellen, ohne ein IoT-Haushaltsgerät zu besitzen.

///// TRENDS & TECH

5,4 Millionen Euro für den Ausbau seiner Software-Lösung zum Austausch digitaler Identitäten. Damit lassen sich Zahlungs- und Anmeldeprozesse im Online-Bereich vereinfachen und die Verwendung von Passwörtern, einem der Hauptgründe für Sicherheitsverstöße und schlechte Customer Experience, wird somit obsolet.



Kunden brauchen keinen Kassenbon

Mehrheit der Deutschen, so eine Ab Januar 2020 wird der Kassenbon für alle zur Pflicht. Der Kontrolle wegen. Für Kunden ginge es auch ohne. Die, so eine YouGov-Studie (pdf), würde beim Einkauf im stationären Handel in vielen Fällen die Zusendung des Kassenbons per Email oder Messenger anstelle eines ausgedruckten Belegs bevorzugen. Bei Kunden, die mobil oder per Karte bezahlen, ist der Anteil natürlich höher als bei Barzahlern. Das Münchner Start-up IDEE erhält in einer Finanzierungsrundefür den Ausbau seiner. Damit lassen sich Zahlungs- und Anmeldeprozesse im Online-Bereich vereinfachen und die Verwendung von Passwörtern, einem der Hauptgründe für Sicherheitsverstöße und schlechte Customer Experience, wird somit obsolet.

Favorit der Leser

Amazon. Denn Händler kopieren, täuschen, sabotieren, bedrohen und erpressen Konkurrenten - und bestechen sogar Konzernmitarbeiter. Im Krieg auf der Plattform sind Amazons eigene Regeln zur ultimativen Waffe geworden. Hintergründe gibts bei Gerade via Google-Suchanfragen ganz besonders gefragt: Unser Beitrag über "Schmutzige Tricks und Betrug" rund um. Denn- und bestechen sogar Konzernmitarbeiter. Im Krieg auf der Plattform sind Amazons eigene Regeln zur ultimativen Waffe geworden. Hintergründe gibts bei etailment

Auf Facebook kommen womöglich harte Zeiten zu. Diekönnte versuchen, Facebook daran zu hindern, seine Apps (WhatsApp, Instagram) weiter zu integrieren. Das könnte ein Vorläufer für einesein. Denn wie das WSJ berichtet, erwägt die FTC eine entsprechende einstweilige Verfügung gegen Facebook.