Liebe Leserin, lieber Leser,, eine Studie von MyToys sagt gerade, dass Mütter und Väter so über Einkäufe entscheiden, wie man sich das traditionell vorstellt. Was mir dabei zu kurz kommt: die Macht der Kinder bei der Entscheidung. Die Macht von Zalando ist dagegen jedem klar. Jetzt zeigt die sich auch im schicken Teil von Münster.

"Schrill-bunt" findet Horizont das neue Werbevideo von Zalando. In dem flüstern sich wechselnde Models "Stille-Post"-mäßig kaum verständliche Botschaften rund um den Slogan "Stand By Your Style" zu. Was meiner einer am Ende aber versteht, ist das Fazit "And I love it". Das aber erinnert mich sofort an den McDonald`s-Claim "Ich liebe es". Déformation professionnelle. Was wir uns vor allen Dingen merken, ist der deutliche Hinweis im Werbeclip auf die kostenlosen Retouren. Nach manchen Spekulationen, weil Zalando dafür in Italien die Hand aufhält, eine Botschaft, die man gehört haben sollte.