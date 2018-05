Liebe Leserin, lieber Leser, mehr Bestellungen, mehr Kunden, mehr Umsatz. Es läuft eigentlich ganz rund für Zalando. Das zeigen die gerade veröffentlichten Quartalszahlen. Wenn da nicht noch andere Parameter wären. Die Wachstumsstory ist noch ausbaufähig.

Klares Plus für Zalando:

Mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 1,196 Milliarden Euro im ersten Quartal macht Zalando Hoffnungen für den Rest des Jahres. Zalando bleibt damit im Zielkorridor. Allerdings liegt das bereinigte EBIT in Höhe von 0,4 Millionen Euro eher im - nun ja - unteren Bereich. Zalando strebt für 2018 immerhin ein bereinigtes EBIT in Höhe von 220 bis 270 Millionen Euro an. Da geht noch was. Auch die durchschnittliche Warenkorbgröße ging leicht zurück. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal ging wesentlich auf den Zuwachs aktiver Kunden und auf eine höhere Bestellfrequenz zurück. Die Zahl aktiver Kunden stieg um 16,7 Prozent auf 23,9 Millionen, ein Plus von 3,5 Millionen.

Otto wirbt bunt:

Glaubt man dem Pressetext geht es in den neuen TV-Spots (Heimat, Berlin) von Otto (Slogan: "Das ist Otto") um das bunte und vielfältige Sortiment, die visuelle Darstellung der Plattformstrategie. Ich glaube ja, man wollte vor allem beweisen, dass man Handzettel auch mit Bonbon-Farben verfilmen kann. Weniger bunt ist inzwischen der Spezialshop-Kosmos der Otto Group. Nach der Alpenwelt wurden nun auch die Spezial-Shops Paul-Paula.de und Ekinova.de dicht gemacht und in bestehende Shops integriert.

Amazon startet Dienst für T-Shirt-Designs:

Schuhe24.de kooperiert mit Klingel-Gruppe:

Schuhe24.de arbeitet nun mit der Klingel-Gruppe zusammen. Damit sind dann die Bestände der 800 an die Online-Plattform angeschlossenen Fachgeschäfte bei der Klingel-Gruppe erhältlich. Den Verkauf inklusive Datenpflege betreut Schuhe24.

E-Invoicing im Handel: Key Facts von Fraunhofer beim Business Brunch in Stuttgart:

INTERNATIONAL

Preiserhöhung - Prime-Kunden drohen mit Kündigung:

Instagram baut Payment-Feature ein:

TRENDS & EVENTS

Start-ups treffen Mittelstand auf der INDICOM:





Freitickets für Kongress "Regionale Kommunikation": Etailment.de verlost drei Tickets zur Konferenz "HORIZONT Regionale Kommunikation" am 6. Juni 2018 in Leipzig. Hier erfahren Sie alles rund um das Thema Local Based Marketing, Geo Intelligence & Co. Regionale Cases wie Penny-Markt, Zoo Leipzig, Cyberport, Konsum Leipzig und andere stellen ihre Erfahrungen vor. Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort "etailment" an Sarah.Stenger@dfvcg.de, um an der Verlosung teilzunehmen. Veranstalter ist die dfv Conference Group, die wie etailment zur dfv Mediengruppe gehört. "Ran an die Start-ups". Diese Losung hat der Mittelstandverbund ZGV ausgegeben. Zusammen mit der Koelnmesse wurde deshalb die Messe INDICOM ins Leben gerufen. Sie soll innovationsfreudige Mittelständler und 100 ausgewählte Startups zusammenbringen. Die Messe mit gezieltem Matchmaking findet erstmals am 3. und 4. Juli 2018 in Köln statt.

Digitale Eventreihe für den Mittelstand:

Mittelstand und Digitalisierung? Geht doch! Stolz kann die Telekom beispielsweise auf Winzer Markus Fries verweisen, der mit einer Webshop-Lösung der Telekom seinen Wein unter die Leute bringt. Mit der regionalen Eventreihe DIGITALX will die Telekom derzeit mehr Mittelständler ins digitale Zeitalter führen. Darum geht es

Umfrage des Tages:

Der Schweizer Online-Markt ist reichlich in Bewegung. Da will man mehr wissen. Das Institut für Kommunikation und Marketing IKM der Hochschule Luzern (HSLU) führt zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Schweizer Post eine Online-Befragung der Schweizer Onlinehändler durch. Die Studie soll aufzeigen, wie die Schweizer Onlineshops aufgestellt sind, welche Kanäle, Produkte, Dienstleistungen und Zahlungsmethoden sie anbieten, mit welchen Marketing-Instrumente sie den Shop bewerben und wie sie die Produkte ausliefern.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Warnschuss für Amazon. Laut einer Umfrage unter 7000 Prime Kunden würden 45 Prozent eine geplante Preis-Erhöhung bei Prime nicht mitmachen. In den USA will Amazon die Prime-Gebühr von 99 auf 119 Dollar anheben.Matratzen Concord setzt stark auf Verkaufsberatung im Onlineshop. E-Commerce-Leiterin Sara Volkmer berichtet über die Schwierigkeiten im Transformationsprozess und über den Wert von Conversational Commerce im Matratzenkauf.