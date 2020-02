Weinerliche Artikel, die sich an alte Gewohnheiten klammern und dem Duktus "Schuhe muss man im Laden anprobieren" folgen, sind immer ein guter Hinweis darauf, welcher Markt als nächstes "disrupted" wird. Wenn also die ehrwürdige "New York Times" jammert - "Was wir verlieren, wenn wir jemanden beauftragen, die Avocados für uns abzuholen" - ahnt man, dass der Lebensmittelhandel - nunja - reif ist.

in Zeiten des Coronavirus im Netz nicht wirklich gut an und wirbelte ein kleines



Digitalisierung in der Praxis

im Netz nicht wirklich gut an und wirbelte ein kleines Shitstörmchen auf. Hier noch ein schneller Zalando-Witz: Miete und Strom sind kein Problem. Das Schlimme sind die Fixkosten für Zalando und Amazon. Narhalla Marsch!

Goldman Sachs will Amazon-Händlern Kredit bieten

Goldman Sachs würde gerne Händlern bei Amazon kleine Geschäftskredite anbieten. Der Finanzriese möchte dazu Software nutzen, die sich dann in die bestehende Kreditplattform von Amazon einfügt.

Super Bowl, erzählt die Geschichte eines älteren Mannes, der Google darum bittet, gespeicherte Erinnerungen an seine verstorbene Frau anzuzeigen. So "verkauft" man einen smarten Helfer, den wir dann mit unseren Daten bei Suche und Einkauf "beschenken".



Wie Fahrrad.de die Läden digitalisiert

Fünf stationäre Geschäfte von Fahrrad.de gibt es mittlerweile in Deutschland - alle erstaunlich minimal digitalisiert. Internetstores-CEO Hans Dohrmann sprach mit Internet World über die Strategie dahinter.

