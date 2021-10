Wieder erhält Amazon in den USA Gegenwind. Fünf Abgeordnete des US-Repräsentantenhaus‘ werden gegenüber Amazon aktiv und werfen Mitgliedern des Managements, unter ihnen der frühere CEO Jeff Bezos, vor, den Kongress in die Irre geführt oder belogen zu haben. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob der Konzern Daten anderer Unternehmen genutzt habe, um Produkte nachzubauen. Die neuen Vorwürfe beruhen auf Medienberichten, die Abgeordneten sehen sie als "glaubwürdig" an. Der E-Commerce-Gigant weist die Vorwürfe von sich, doch nun könnte das Verfahren, das mit den Aussagen der Amazon-Manager im Sommer 2020 beendet schien, wieder Fahrt aufnehmen.

Zalando Beauty nimmt Marken von Sephora auf

Fünf Marken des Omnichannel-Händlers Sephora sind in Deutschland jetzt auch über Zalando Beauty verfügbar. Zalando hat eine eigene Kategorie für die Produkte des Anbieters von Beautyware eingerichtet, in den nächsten Monaten soll die Bandbreite von fünf auf mehr als 300 Marken ausgebaut werden. Zalando begleitet den Start mit einer neuen Kampagne, die auf allen Märkten präsent sein soll. Die Mode-Plattform will den Kunden "Prestige-Produkte anbieten, die ihren persönlichen Vorstellungen entsprechen", heißt es aus dem Hause Zalando. Nach dem Start in Deutschland peilen beide Partner eine Ausdehnung in andere Länder an und wollen Ziele wie ein nachhaltiges Angebot und eine Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt in den Betrieben umsetzen.



HDE fordert weitere Unterstützung für die Innenstädte

Der Handelsverband Deutschland (HDE) schickt SPD, Grüne und FDP mit einem klaren Auftrag und deutlichen Zahlen in die Koalitionsverhandlungen. Der Verband mahnt die Parteien, die Maßnahmen in Bezug auf die Revitalisierung der Innenstädte fortzusetzen und Investitionen dafür weiter zu fördern. So wünscht sich der HDE ein Sonderabschreibungsprogramm für den gesamten Bereich der Innenstädte. Damit hätten die Händler die Möglichkeiten für Investitionen, was auch Modernisierungen in den Bereichen Klimaschutz und Energieeffizienz umfassen würde. Die Stadtzentren müssten noch mehr in den Fokus der Politik gerückt werden, zu einer Zusammenführung der Kompetenzen in der Innenstadtentwicklung gehöre auch die Gründung eines Bundesinstituts Innenstadt. Das Sonderprogramm für die Innenstadtentwicklung mit einem Volumen von 500 Millionen Euro bleibe auf der Liste der Forderungen.



Breuninger startet Online-Präsenz in Polen

Die Stuttgarter Modekette Breuninger will nach guten Zahlen im E-Commerce in Deutschland nun auch in Polen einen Online-Shop eröffnen, heißt es in der Welt am Sonntag. Der Start des Verkaufs und des Kundendiensts in polnischer Sprache solle noch in diesem Monat erfolgen. Erstmals werde das Traditionsunternehmen damit die deutschsprachigen Länder verlassen. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz aus dem Online-Handel um 50 Prozent angestiegen, für dieses Jahr gingen die Stuttgarter von einer ähnlichen Entwicklung aus, genaue Zahlen gebe es aber nicht. Der Schwerpunkt bleibe bei den Filialen, in denen es aber aufgrund der Pandemie einen Umsatzrückgang in dreistelliger Millionenhöhe gegeben habe. Nichtsdestotrotz sei die Geschäftsleitung aber zuversichtlich, den Gesamtumsatz in diesem Jahr auf mehr als eine Milliarde Euro anheben zu können. Bis 2025 werde die Grenze von "deutlich mehr als zwei Milliarden Euro" angepeilt, rund 1,5 Milliarden Euro sollen aus dem Online-Verkauf kommen.

///// HANDEL INTERNATIONAL Amazon geht gegen Produktfälscher vor

Der Druck, den Produktfälscher auf Amazon ausüben, wird größer. Der Online-Riese erhöht in der Reaktion seine Maßnahmen, um der Situation Herr zu werden und das Vertrauen der Käufer zu erhalten oder wieder zu gewinnen. Das



Die E-Commerce-Einheit von Saks Fifth Avenue geht an die Börse





Das US-amerikanische Luxuskaufhaus Saks Fifth Avenue wagt mit seiner E-Commerce-Einheit den Schritt aufs Börsenparkett. Die Bewertung, die Saks erreichen möchte, liege bei sechs Milliarden US-Dollar, meldet das Wall Street Journal . Im März erfolgte die Abtrennung des Geschäftsbereichs, damals habe die Summe zwei Milliarden US-Dollar betragen, die Umsätze hätten zu dieser Zeit eine Höhe von einer Milliarde erreicht. Der Geschäftsbereich des Online-Handels verantworte auch das Marketing und Verkaufsmaßnahmen für virtuellen und stationären Handel. Diese Woche sollten nun Gespräche mit potenziellen Banken stattfinden, als Start an der Börse werde das erste Halbjahr 2022 angepeilt. Start für Yango Deli in London

Yango Deli schickt seine Lieferanten nun auch auf Londons Straßen. Auch in der britischen Hauptstadt mit dem hohen Verkehrsaufkommen verspricht der russische Lieferdienst seine schnellen Transportzeiten von 15 Minuten. Nach einem Bericht der Lebensmittelzeitung liegt die Zielvorgabe für das Tochterunternehmen des russischen Konzerns Yandex bei einer Kundenzahl von 1,4 Millionen. Die Kuriere hätten in London Zugriff auf vier Lager, zur Verfügung stünden den Kunden rund 2.500 Produkte aus den Bereichen Lebensmittel, Haushaltswaren, Alkohol und Drogerieartikeln. Zum Start gehörten auch warme Speisen zum Angebot. Bislang sei Yango Deli an 400 Standorten aktiv, in Europa bislang in Frankreich.