Da die Nachrichtenlage in Deutschland heute schwächelt, können wir der weiten Welt da draußen mehr Platz einräumen. Wie läuft eigentlich der E-Commerce in Lateinamerika? Wie groß ist der Markt für Luxusartikel bei Haustiere? Wie kommt es, dass E-Laundry-Onlineshops in Indien vor dem Durchbruch stehen? Und natürlich berichten wir über Zalando. Im Vergleich zu E-Commerce-Riesen wie Alibaba mit seinen mehr als 1,8 Mrd. Kunden:innen ist der deutsche Online-Mode-Händler (44 Mio.) weiterhin ein Zwerg. Doch er wächst beeindruckend schnell. Zu all dem unten mehr.

Zalando wächst auch im 2. Quartal 2021 kräftig

Es ist ein Fluch des kritischen Journalismus, dass immer das Negative zuerst berichtet wird. Deshalb soll hier mit den positiven Zahlen begonnen werden, die Zalando gestern für das 2. Quartal 2021 veröffentlichte: Der Umsatz kletterte um rund 34 Prozent auf 2,73 Mrd. Euro bei 44,7 Mio. aktiven Kunden:innen. Das Plattformgeschäft entwickelte sich dynamisch und zählt bereits knapp 4.700 Händler über Connected Retail. In sechs weiteren Ländern wurde die Zalando-Plattform freigeschaltet: Litauen, Slowakei, Slowenien, Estland, Kroatien und Lettland. Wegen Investitionen in die Kundengewinnung ist der Betriebsgewinn (Ebit) um 13 Prozent gefallen und beträgt aber immer noch 184 Mio. Euro. Die Prognose der Unternehmensleitung für das laufende Jahr bleibt zuversichtlich.



Deutsche Post glaubt an Paketboom

In den vergangenen Jahren lief es gut für die Paketsparte der Deutschen Post, doch die Quartalszahlen der Online-Riesen zeigen eine Verlangsamung des Online-Booms. Mitbewerber UPS äußerte bei der Vorlegung der Quartalszahlen nun eher zurückhaltende Erwartungen, berichtet die Wirtschaftswoche. Die Post bleibt jedoch optimistisch: „Langfristig erwarten wir eine Fortsetzung des strukturellen Wachstums im E-Commerce“, wird Finanzchefin Melanie Kreis zitiert.



Verbraucherschützer warnen vor Retouren nach China

Unterschiedliche Medien berichten heute über die Schwierigkeiten, die Verbraucher:innen bei Retouren von Online-Bestellungen nach China haben. Vielen sei gar nicht bewusst, wo sie bestellen, auch wenn die Domaine (.de), die Adresse und das Impressum auf ein deutsches Unternehmen hinweisen. In den Verbraucherzentralen treffen immer mehr Beschwerden darüber ein. Zumeist haben die Kunden das Nachsehen, denn die Rücksendungskosten für Porto und Zoll sind oftmals höher als der eigentliche Warenwert. Ein Widerrufrecht bestehe trotzdem.



///// HANDEL INTERNATIONAL MercadoLibre wächst ungebrochen weiter

Während die Online-Riesen Alibaba und Amazon im zweiten Quartal 2021 schwächeln, geht



Während die Online-Riesen Alibaba und Amazon im zweiten Quartal 2021 schwächeln, geht der lateinamerikanische E-Commerce-Champion MercadoLibre weiterhin durch die Decke. Wie das Unternehmen am 30. Juni 2021 bekannt gab, stieg der Nettoumsatz in Q2 um 102,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 17,5 Mrd. US-Dollar. Auch die Zahl der Nutzer konnte im Jahresvergleich deutlich um 47,4 Prozent zulegen und erreichte 75,9 Mio. US-Dollar. Shopify eröffnet Unternehmer-Lounge in New York

Es ist ein bemerkenswerter Schritt für ein Unternehmen, dass sich der Befähigung von Unternehmen zum Online-Handel verschrieben hat. Gerade deshalb ist er berichtenswert, denn das Management von Shopify würdigt damit die persönliche Begegnung mit seinen Unternehmerkunden. „ bestehenden und angehenden Unternehmer:innen einen Raum bieten, den sie ihr Eigen nennen können, mit der Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, persönliche Unterstützung zu erhalten, Podcasts und Fotostudios zu buchen und in unserem Pop-up-Shop zu verkaufen", heißt es in einer Pressemeldung.



Online-Wäschereien (E-Laundry) stehen in Indien vor dem Durchbruch

Mehr als 100 E-Commerce-Start-ups haben in Indien den Wäschemarkt ins Visier genommen, sowohl für Firmen- als auch für Endkunden:innen. Bis zum Jahr 2025 soll diesen nun der Durchbruch gelingen, obwohl die Starts bisher eher holprig verliefen. Das liegt, so legt ein aktueller Report von RedSeer Consulting nahe, vor allem an der Zurückhaltung großer Investoren, weniger an der Nachfrage. In Indien habe sich die Gesellschaft sehr daran gewöhnt, lästige Hausarbeiten auszulagern, deshalb sei der Siegeszug unaufhaltsam.