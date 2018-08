Liebe Leserin, lieber Leser, wenn die großen Online-Player auf die Fläche schielen, ist das immer von Spekulationen begleitet. Was Fakt ist und wo Gerüchte wabern, lesen Sie heute im Morning Briefing.

Zalando-Laden in Hamburg vor Eröffnung:

Vor einigen Jahren waberte das Gerücht durch die Branche, Zalando plane gerade 17 Läden. Was daraus geworden ist, wissen Sie. Heute ist Zalando in Frankfurt und Köln, Berlin und seit Juni 2018 in Leipzig lokal präsent. Am 30. August soll nun ein Outlet in Hamburg eröffnet werden. Auf einer Verkaufsfläche von über 1.000 Quadratmetern im Hamburger Stadtteil Neustadt werden dann vor allem günstig B-Waren angeboten. Irgendwann in ferner Zukunft werden dann vielleicht auch die 17 Stores wahr. "Die Leipziger und Hamburger Zalando Outlets werden bestimmt nicht die letzten Stores sein, die wir eröffnen", sagt Dorothee Schönfeld, Geschäftsführerin der Zalando Outlets

Eröffnet bald der erste Amazon-Laden in Deutschland?:

Wann kommt der erste Amazon Laden in Deutschland? Diese Frage, bei der vor allem auf einen Buchladen spekuliert wird, hört Amazon Deutschland-Boss Ralf Kleber seit Jahren. Und gibt immer wieder ähnliche Antworten. 2015 war es "eine Option" . 2017 war es eine "keine Frage des Ob, sondern des Wann" . 2018? Die Antwort aus der Gerüchteküche, die schon bei Zalando ein bisschen (aber eben nicht ganz) daneben lag: Amazon suche derzeit Läden.

Otto holt Internet-Meme als Testimonial:

web-berühmt. Jetzt erlebt der schmerzerprobte Harold dank der Lieferung mit Otto im Arató András, besser bekannt als Internet-Meme „Hide the Pain Harold", soll einer neuen Otto-Kampagne Kult-Charakter verleihen. Mit seinem gequälten Grinsen wurde das Stockfoto-Model als sich immer wieder wandelndes Internet-Bild mit Kalauer-Sprüchen. Jetzt erlebt der schmerzerprobte Harold dank der Lieferung mit Otto im Video (Agentur: Jung von Matt) ein kleines Glück und die Lieferanten surreale Momente. Horizont erklärt Sinn und Zweck der Aktion.

eBay bringt City Velbert online:

lokale Marktplätze, wie dieser in der Nachfolge des einstigen Piloten eBay Mönchengladbach, auch immer sein mögen. Lokalpatriotismus wird auf Dauer als Argument nicht taugen. Und die dann als Erfolgsbeispiel vorgezeigten Händler, wären vermutlich auch ohne Ortschild bei eBay erfolgreich. Andererseits ist eBay als Partner immer noch besser als jene lokalen Marktplätze, die mit lauer Unterstützung vom Stadtmarketing (Naja, wir müssen ja was digitales machen), lieblos gepflegten Online-Sortimenten (Oh, das ist noch online) eher die rostige Trompete einer Brauchtums-Kapelle darstellen. 18 Velberter Einzelhändler vertreiben ab sofort ihre Produkte auch online über die eBay City-Velbert. Das Angebot der teilnehmenden Shops ist vielfältig und erstreckt sich von Mode über Dekorations- und Geschenkartikel bis hin zu Musikinstrumenten oder Pflegebedarf. So sympathisch, wie dieser in der Nachfolge des einstigen Piloten eBay Mönchengladbach, auch immer sein mögen. Lokalpatriotismus wird auf Dauer als Argument nicht taugen. Und die dann als Erfolgsbeispiel vorgezeigten Händler, wären vermutlich auch ohne Ortschild bei eBay erfolgreich. Andererseits ist eBay als Partner immer noch besser als jene lokalen Marktplätze, die mit lauer Unterstützung vom Stadtmarketing (Naja, wir müssen ja was digitales machen), lieblos gepflegten Online-Sortimenten (Oh, das ist noch online) eher die rostige Trompete einer Brauchtums-Kapelle darstellen.

INTERNATIONAL

Preisaktion für Prime:

einwöchige Probemitgliedschaft beworben. Mit einer preisaggressiven Aktion macht Amazon den Briten gerade Prime schmackhaft. Für 99 Pence , also noch nicht einmal ein Pfund (ungefähr 1,11 Euro), wird derzeit einebeworben.

Sainsbury's testet kassenlosen Supermarkt:

iPhone und Apple Pay teilnehmen.



Der britische Lebensmittelhändler Sainsbury's testet in Clapham einen kassenlosen Supermarkt . Kunden scannen Artikel mit der Store-App, bezahlen mit der App und können den Artikel dann direkt in die Tasche packen. Am Test können nur Nutzer mitteilnehmen.

Schnäppchen auf dem Facebook-Flohmarkt:

Kleinanzeigen-Plattform können Nutzer Produkte lokal verkaufen, ohne dass Gebühren anfallen. Versuche mit tagesaktuellen Schnäppchenhinweisen gibt es seit etwa einem Jahr. Facebook testet offenbar nochmals Daily Deals auf seinem Marketplace . Auf der immer noch eher ungeordnet wachsendenkönnen Nutzer Produkte lokal verkaufen, ohne dass Gebühren anfallen. Versuche mit tagesaktuellen Schnäppchenhinweisen gibt es seit etwa einem Jahr.

H&M bietet visuelle Suche:

Foto hochladen, um nach relevanten Artikeln zu suchen. H&M hat seine App und die Website digital überarbeitet und bietet nun eine Vielzahl neuer Funktionen . Darunter eine visuelle Suche. Kunden können ein, um nach relevanten Artikeln zu suchen.

TRENDS & FAKTEN

Microsoft Cortana schaut zu Amazon:

Microsoft hat Schwierigkeiten seinen digitalen Assistenten Cortana durchzusetzen. Um das smarte Stück populärer zu machen, denkt Vizepräsident David Ku über eine Partnerschaft mit Amazon nach.

Google guckt zu (immer):

Tracking ausgeschaltet haben. Der Suchmaschinen-Riese selbst verweist auf "volle Transparenz" und erklärt, man wolle lediglich die Google-Dienste verbessern. Google speichert die Standortdaten seiner Nutzer auch dann, wenn diese dasausgeschaltet haben. Der Suchmaschinen-Riese selbst verweist auf "volle Transparenz" und erklärt, man wolle lediglich die Google-Dienste verbessern.

Zahl des Tages:

Rekord-Klickzahl nun den Einstieg ins Tourismus-Marketing, wahlweise auch nur einen Redaktionsausflug zu Kaffee und Kuchen an der Loreley.



Start-up des Tages: Bezahlung per Online-Überweisung im eigenen Unternehmenslook daherkommt. Die Zahlungsdienstleistungsexperten FinTecSystems machen es einfach, dass auch dieper Online-Überweisung im eigenen Unternehmenslook daherkommt. Unser meistgeklicker Link war gestern an dieser Stelle mit 19,9 Prozent Anteil an den Gesamtklicks der Hinweis auf den Beitrag im Mittelrheingold-Blog über einen Einzelhändler in 4. Generation, der das Internet nicht verflucht, sondern als Chance begreift. Deswegen, falls Sie das verpasst haben, weisen wir ausnahmsweise nochmals darauf hin und überlegen angesichts dernun den Einstieg ins Tourismus-Marketing, wahlweise auch nur einen Redaktionsausflug zu Kaffee und Kuchen an der Loreley.

