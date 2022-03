///// HANDEL INTERNATIONAL

Der Digital Markets Act (DMA) der EU hat innerhalb des Gesetzgebungsprozesses einen entscheidenden Schritt geschafft, die Institutionen in Brüssel haben sich schließlich geeinigt. Auf die Online-Großkonzerne warten in der EU in der Zukunft deutlich strengere Regeln, mit denen der Rat und das Europäische Parlament einen stärkeren und faireren Wettbewerb sichern wollen. So dürfen die Konzerne die Daten unterschiedlicher Dienstleister in Zukunft nur noch mit einer ausdrücklichen Zustimmung miteinander kombinieren, meldet die Tagesschau . Bei nicht erfolgter Zustimmung müssten die Anbieter unverändert mehrere Nutzungsmöglichkeiten der Daten ermöglichen. Was es aber nicht geben werde, sind ein pauschales Verbot personalisierter Werbung und ein Verbot für personalisierte Werbung von Kindern und Jugendlichen. Der DMA betrifft Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro, einer Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro haben sowie einen Plattformdienst mit mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern und 10.000 aktiven gewerblichen Nutzern.



Online-Plattformen stellen in Großbritannien den Verkauf einiger Oximeter ein

Einige Online-Verkaufsportale haben in Großbritannien den Verkauf von ausgewählten Oximeter eingestellt, schreibt The Guardian. Die Verbraucherorganisation Which habe festgestellt, dass insgesamt elf preislich besonders günstige Geräte zur Messung von Puls und Sauerstoffsättigung im Blut nicht über die erforderlichen Genehmigungen verfügten. Daraufhin hätten Amazon, Ebay und Wish die Produkte, für die die Nachfrage in Folge von Corona stark angezogen habe, aus dem Sortiment genommen und den Verkauf gestoppt. Einige der Oximeter hätten nicht über die erforderlichen Genehmigungen und Zertifikate verfügt, andere hätten fälschlicherweise angegeben, dass sie von der Nationalen Gesundheitsbehörde (NHS) zertifiziert seien. Die NHS teste oder empfehle aber keine medizinischen Geräte, heißt es vom Department of Health and Social Care (DHSC).





My Theresa unternimmt den ersten Schritt auf den chinesischen Markt und öffnet eine Präsenz auf der Plattform JD.com. Verfügbar sei nach einer Meldung von Fashion United das Luxusangebot des deutschen Online-Händlers mit Marken wie Ganni, Isabel Marant und Jimmy Cho. My Theresa habe die Eröffnung bestätigt und angegeben, dass sie nach der Aufnahme der Marken Givenchy und Loewe die Marktposition im Luxussegment weiter stärken wolle. Es gehe nicht um eine Steigerung von Verkaufszahlen, sondern eine Verstärkung der Bekanntheit der Marke für die Nutzer von JD.com.