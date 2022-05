Die Quartalszahlen für die ersten drei Monate im Jahr 2022 liegen vielen Online-Händlern weltweit gerade schwer im Magen. Das Wachstum ist ausgebremst. Da muss man sich für die Pressekonferenzen schon gute Geschichten einfallen lassen. Zalando hat das gestern geschickt getan. Am Anfang steht, was sich positiv entwickelt: das Partnergeschäft, die Kundenbeziehungen, die Zahl der Mitgliedschaften bei Zalando Plus etc. Die Geschäftsleitung bleibt optimistisch - zu Recht.

///// HANDEL NATIONAL

Mister Spex baut stationäre Präsenz weiter aus

Geht Optiker besser offline? Wer dem als Online-Optiker gestarteten Omnichannel-Optiker Mister Spex zuschaut, könnte auf diese Idee kommen. In diesem Monat werden vier weitere Geschäfte in Niedersachsen, NRW und Baden-Württemberg eröffnet. Damit wächst die Zahl der Niederlassungen auf 58 in Deutschland, Österreich und Schweden. Mirko Caspar, Vorstand der Mister Spex SE, betont die konsequente Verbindung von Online-Geschäft und Filialnetz.



Negative Quartalzahlen-Meldungen im Überblick



Im Vorfeld der Prowein legen die Online-Weinverkäufer negative Zahlen vor, meldet die Lebensmittelzeitung. Nach der Pandemie und in der Inflation greifen die Deutschen seltener zum Weinglas.

Ebay rechnet mit einem weiteren Rückgang in diesem Jahr und hat die Umsatzprognose auf 2,35 Mrd. US-Dollar gesenkt.

Auch die Online-Shop-Software Shopify musste gestern einen Verlust von 15 Prozent des Börsenwertes hinnehmen, nachdem zahlreiche Online-Händler Umsatzverluste gemeldet hatten.