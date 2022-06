Klar ist, da rollt was Gigantisches auf Wirtschaft und Privathaushalte in Deutschland zu, wenn Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Alarmstufe beim Gas hochsetzt. Von einer Verdreifachung der Kosten ist die Rede. Oha. Die heutige Warnung von Zalando zeigt die Auswirkungen deutlich. Die Menschen in Deutschland sparen - überall. Das bremst den Online-Handel aus und birgt Potenzial, auch diese Händler in Schieflage zu bringen. Die Gefahr einer Abwärtsspirale ist real geworden.

Zalando warnt vor schlechterem Ergebnis

Am 4. August will Zalando SE das Ergebnis für das 2. Quartal 2022 vorlegen, doch schon gestern am späten Nachmittag passt die Online-Mode- und Lifestyleplattform ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Die makroökonomischen Bedingungen hätten sich im 2. Quartal weiter verschlechtert, heißt es in der Pressemeldung. Man erwarte, dass der Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 nunmehr zwischen null und drei Prozent auf 10,4 bis 10,7 Mrd. Euro steigen werde. Anfang Mai prognostizierte Zalando noch ein Umsatzwachstum um zwölf bis 19 Prozent auf 11,6 bis 12,3 Mrd. Euro. Co-CEO Robert Gentz will an der bisherigen Strategie festhalten. Die Vision sei weiterhin, „der Starting Point for Fashion in Europa zu sein."



Original Unverpackt und Gerneohne vor dem Aus

Es sind diese Konzepte, die Nachhaltigkeit in unseren Köpfen zum Leben erwecken: Im Jahr 2014 startete der Vorreiter des Unverpackt-Konzepts in Berlin-Kreuzberg mit einem ersten Laden. Nun beantragen die Betreiber die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, berichtet die Lebensmittelzeitung. Ebenfalls kurz vor Schließung (30. Juni 2022) steht der Bio-Online-Händler Gerneohne, der hochwertige Lebensmittel ohne Plastik ganz bequem bis zur Haustür liefert.



BaFin gibt grünes Licht für Otto Payments

Das ist ein wichtiger Schritt für Ottos Marktplatzgeschäft, kommentiert die Wirtschaftwoche die Einführung des eigenen Zahlungsdienstleisters Otto Payments beim Online-Händler Otto.de. Erstmalig hatte das Unternehmen dies im September 2020 angekündigt. Bereits im Juli dieses Jahres sollen die ersten Transaktionen abgewickelt werden. Ziel sei die Hoheit darüber, welche Services angeboten werden. Bis Ende des kommenden Jahres sollen Millionen Otto-Kundenkontos umgestellt sein.



E-Commerce-Plattform Fashion ID wird eingestellt

Das Düsseldorfer Modehaus Peek & Cloppenburg stellt seine E-Commerce-Plattform Fashion ID in Kürze ein, berichten mehrere Fachmedien im Textilhandel. Man werde sich im Onlinegeschäft künftig ganz auf die Marken Peek & Cloppenburg und Anson’s fokussieren. Im Jahr 2013 war Fashion ID noch drei Jahre vor dem eigenen Webshop peek-cloppenburg.de an den Start gegangen. Im dritten Quartal 2022 soll der Onlineshop von P&C einen Relaunch erfahren.

Ebay könnte mit der Übernahme von Knoworigin die weltweit führende Adresse für Sammlerstücke werden. Knownorigin ist ein im Jahr 2018 in Manchester, Großbritannien, gegründeter NFT-Marktplatz (NFT steht für Non-fungible Tokens, deutsch: nicht tauschbare Wertmarken - Anmerkung der Redaktion), der es Künstlern und Sammlern ermöglicht, NFTs über Blockchain-gestützte Transaktionen zu erstellen, zu kaufen und weiterzuverkaufen . Laut Channelx.world haben die digitalen Tokens immer noch einen schlechten Ruf. Ob Ebay das ändern kann, bleibt abzuwarten.



Luxemburger führend im Cross-Border-Online-Shopping

Mit einem durchschnittlichen pro Kopf-Einkommen von 35-Tausend Euro sind die Bürgerinnen und Bürger von Luxemburg durchaus privilegiert. Wie Onlinehändler-News.de berichtet, sind sie außerdem besonders aktive Online-Shopper und führen die Liste der Nationen an, die am meisten grenzüberschreitend einkauft. Auf den Plätzen folgen Irland, Österreich, Dänemark und Belgien. Deutschland belegt Platz neun. Das Ranking wurde von der Plattform Cross-Border Commerce Europe für das Jahr 2021 erhoben.Während Airbnb gerade einen Wettbewerb laufen hat, bei dem die 100 exzentrischsten Wohnkonzepte mit 100-Tausend US-Dollar belohnt werden, widmet sich Amazon der Schaffung und dem Erhalt von bezahlbaren Wohnraum im Großraum Seattle, USA. Der im Januar 2021 gestartet Amazon Housing Equity Fund habe bereits mehr als 360 Mio. US-Dollar für mehr als 3.400 erschwingliche Wohnungen bereitgestellt. ///// TRENDS & TECH Digitale 24/7-Supermärkte: Da tut sich etwas

Ende 2020 eröffnete "Teo" von Tegut in Fulda als einer der ersten Smart Stores hierzulande, seitdem ist eine Vielzahl an unbemannten Ladenkonzepten und Verkaufsautomaten entstanden, insbesondere im ländlichen Raum.



Ende 2020 eröffnete "Teo" von Tegut in Fulda als einer der ersten Smart Stores hierzulande, seitdem ist eine Vielzahl an unbemannten Ladenkonzepten und Verkaufsautomaten entstanden, insbesondere im ländlichen Raum. Prof. Dr. Stephan Rüschen von der DHWB Heilbronn gibt in einem Etailment-Gastbeitrag einen Überblick über den Status quo beim Thema Smart Stores 24/7 und erklärt, warum Deutschland bei der anspruchsvollen Grab&Go-Technologie im europäischen Vergleich noch hinterherhinkt.