Die Zukunft gehört den Plattform-Anbietern, diese Erkenntnis ist nicht neu. Neu ist, dass Zalando nun den Amazon-Weg geht und zum größten Modehändler Europas aufsteigen will - und zwar auch mit Hilfe stationärer Einzelhändler. Verschmilzt da nun, was sich bisher im Wettbewerb feindlich gegenüberstand? Fakt ist, in den vergangenen Monaten haben viele Einzelhändler ihr Heil auf Online-Plattformen gesucht und sicher nicht nur Ware verkauft, sondern auch viel dazu gelernt. Warum also nicht den Online-Handel auf diese Weise erobern und umarmen?

///// HANDEL NATIONAL

Zalando geht den Amazon-Weg

Dritthändler sind auf Verkaufsplattformen wie Amazon nicht mehr nur schmückendes Beiwerk, sondern zentraler Erfolgsfaktor, denn durch sie steigen Attraktivität und Angebot um ein Vielfaches. Der Berliner Online-Modegigant Zalando will nun seine Plattform mit einem Partnerprogramm ausbauen und zum größten Modeunternehmen Europas werden. Dabei setzt Zalando nicht nur auf Modehersteller, sondern auch auf stationäre Einzelhändler. Bis zum Jahresende soll die Zahl der Händler, die am Connected-Retail-Programm teilnehmen, verdoppelt werden, heißt es in einem Bericht der FAZ.



Umwelt-Richtlinien treffen alle Online-Shops!

Mister Spex baut Offline-Präsenz aus

In diesen Tagen eröffnen gleich drei neue Geschäfte des Online-Optikers Mister Spex an den Standorten Osnabrück, Berlin und Hamburg-Wandsbek. Deutschlandweit ist der zunächst rein online gestartete Optiker bereits mit 38 Geschäften vertreten. „Die Omni-Channel-Strategie ist für unser Unternehmen eine Erfolgsgeschichte und für die Kunden inspirierend", so Mirko Caspar, Vorstand von Mister Spex, in einer Pressemitteilung. Omnichannel biete ein einfaches und nahtloses Einkaufserlebnis zwischen der On- und Offline-Welt.



Snapchat kauft Berliner Start-up Fit Analytics

Mit erweiterten Realitäten (AR, Augmented Reality) in virtuellen Umkleidekabinen die neueste Mode anprobieren, liegt voll im Trend. Das Berliner Start-up Fit Analytics stellt eine Software her, die nur mit Angaben zu Körpermaßen, Schnitt und Stoffen für einen Kunden die richtige Größe berechnet. Zu den Nutzern gehören bekannte Modemarken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein und The North Face. Nun hat die Foto-App Snapchat die Berliner Tech-Schmiede übernommen und will damit sein Modegeschäft stärken. Ziel sei es, gemeinsam an Online-Angeboten für die Snapchat-Plattform zu arbeiten, berichtet der Spiegel.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Selbstverpflichtung: Ant-Group bis zum Jahr 2030 klimaneutral

Der Mutterkonzern des chinesischen Online-Riesen Alibaba verpflichtet sich, bis zum Jahr 2030 CO2-neutral zu sein und hat einen Stufenplan vorgelegt, der bereits in diesem Jahr mit der Neutralisierung direkter und indirekter Emissionen durch den Stromverbrauch beginnt. Auch die Kohlenstoffemissionen aus der Lieferkette oder von Geschäftsreisen sollen bis 2030 ausgeglichen werden. Weitere Klimaaktivitäten der



Logistiklösungen für Herausforderungen im Handel

Der Onlinehandel wächst stetig und damit die logistischen Herausforderungen für Lagerhäuser. In unserem



Nach E-Commerce jetzt Quick-Commerce - Jiffy startet in London

Der Online-Lebensmitteleinkauf hat in London bereits einen Marktanteil am Detailhandel von 15 Prozent (zum Vergleich: 3,5 Prozent in der Schweiz) und die Konkurrenz ist groß. Wer bei Verbrauchern punkten will, muss einen besseren Service bieten oder noch schneller liefern. Auf letzteren Aspekt setzt das Start-up Jiffy und geht in diesen Tagen mit rund 2.000 Produkten und einem Lieferversprechen von unter 15 Minuten an den Start. Einer der Macher bei Jiffy,

In Deutschland geht der Lieferservice Gorillas sogar mit einem 10-Minuten-Versprechen auf dem Markt. Ob und wie das geht, testet die



Amazon-Nachrichten in Kurzform Im neuen Buch von Alec MacGillis „Fulfillment: Winning and Losing in One-Click America" geht es um den Einfluss von Amazon auf die Entwicklung der Städte in Amerika.

In der Amazon-Music-App können Künstler:innen ab sofort Merchandising-Produkte verkaufen. Konkurrent Spotify hat diese Funktion seit 2016.

Amazon ist in Singapur eine Partnerschaft mit dem Solarenergie-Anbieter Sunseap eingegangen, um seine Klimaziele bis zum Jahr 2040 zu erreichen.

