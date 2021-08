Die nächsten Wochen werden für die deutsche Wirtschaft schwer weitergehen. Diesmal ist es nicht Corona, wobei die Gefahren der vierten Welle deutlich zu sehen sind, aber nichts dagegen unternommen wird, diesmal ist es die GdL. Diese Woche kommt die dritte Streikwelle, in der dritten Auflage dauert sie fünf Tage für den Personenverkehr, für den Güterverkehr noch länger. Die Lieferprobleme und -engpässe aus den ersten beiden Streikphasen sind gerade gelöst, jetzt kommen die nächsten. Sie werden stärker werden, denn der Streik dauert länger und die eh schon schwierige Liefersituation dank Corona erleichtert eine Rückkehr auf das alte Niveau mitnichten. Die Auswirkungen durchziehen alle Segmente der Wirtschaft, der E-Commerce steht mit der Abhängigkeit von einer starken und widerstandsfähigen Logistik vor schweren Wochen.

///// HANDEL NATIONAL



Zalando zieht Not Just a Label an Bord

Zalando hat einen neuen Partner gefunden und einen Kooperationsvertrag mit Not Just a Label abgeschlossen, der im September starten soll. Der Online-Modehändler sieht die Zusammenarbeit mit der Designerplattform als weiteren Schritt für den Ausbau des Designerangebots an, das in diesem Jahr um insgesamt 50 neue Marken wachsen soll, meldet Fashion United. Ein Großteil von ihnen gehörten zum Netzwerk von Not Just a Label. Parallel zur neuen Kooperation habe Zalando am vergangenen Sonntag in sieben Ländern die neue Marketingkampagne "Luxury on Your Terms" gestartet. Zu ihr gehöre eine Kooperation mit Tiktok, präsentiert würden 21 Designermarken mit ihren Kollektionen für die kommende Wintersaison.





Mehr Flexibilität mit den „Später Bezahlen“-Angeboten von PayPal

Tamaris forciert E-Commerce

Unter dem Dach von Tamaris entsteht eine neue Verkaufsplattform, mit der der Schuhspezailist dem Ausbau des Online-Handels einen Schub verpassen will. Für die Marke Newd steht den Kunden nun ein eigener Online-Shop zu Verfügung. Dort können sie sich mit Hilfe von Bewegtbildern, Content und Styling-Empfehlungen über die Produkte informieren und sie schließlich auch kaufen, heißt es bei Internetworld. Es gehe dem Schuhhändler darum, für ein "hochwertiges Markenerlebnis" zu sorgen. Mit dem Aufbau des neuen Online-Shops wolle Tamaris den eigenständigen und internationalen Markenaufbau forcieren. Bestandteil der Digitalisierung sei auch das Influencer Marketing, um einen neuen Weg der Zielkundenansprache umsetzen zu können.



Ebay Open steht vor der Tür

Die Ebay Open findet auch in diesem Jahr, zwei Jahre nach der ersten Austragung in Deutschland, auch 2021 hierzulande statt. Der Online-Konzern hat die Veranstaltung mit Start am 20. September in diesem Jahr unter die Überschrift "Einfach mehr für Ihr Business" gestellt, auf der Tagesordnung stehen Dískussionen und Vorträge. Primär geht es nach Unternehmensangaben um die aktuellsten Trends im E-Commerce, einen erfolgreichen Verkauf über Ebay, Impulse aus der Logistik, Angebotsoptimierung und Tipps fürs Marketing. Mit einem laut Ebay "grundlegend überarbeiteten Konzept" werden die Open auch in diesem Jahr digital veranstaltet, über einen Zeitraum von fünf Wochen mit unterschiedlichen Live-Formaten. Das endgültige Programm soll ab Anfang September verfügbar sein.





///// HANDEL INTERNATIONAL

Britische Einzelhändler fürchten Produktmangel

Shopee mischt den Online-Handel in Brasilien auf

Unite warnt Amazon in Großbritannien vor Arbeitskampf

Der Druck auf den britischen Einzelhandel wächst. In der vergangenen Woche hatte die britische Regierung erklärt, dass es keine vorübergehenden Visa für Lkw-Fahrer geben wird, nun rückt die drohende Knappheit der Produkte immer näher. Die britischen Supermärkte werden lauter und aktiver. Das Handelsblatt schreibt, dass einige der Ketten, eine der ersten sei Co-op, beginnen, ihre Mitarbeiter umzuschulen. Probleme sehe auch Iceland auf die Versorgung zukommen, für die Zeit bis Weihnachten sei aber eine stabile Lieferkette erforderlich. Hier würden auch im Haus Tesco Defizite befürchtet. Der Branchenverband Road Haulage Association rechne mit rund 100.000 fehlenden Fahrern.Nur zwei Jahre hat Shopee, die E-Commerce-Marke von Sea Ltd aus Singapur, benötigt, um in Brasilien zur am stärksten genutzten Shopping-App zu werden, berichtet Reuters . Die Erfolgsstory von Shopee beruhe auf der Strategie, die Einkaufsfunktionen mit der separaten Videospiel-App Garena zu kombinieren und so die Nutzer auf die App zu ziehen. Damit erreichten die Verkaufszahlen ungefähr ein Drittel der Zahlen des brasilianischen Anbieters Magazine Luiza SA. In Südostasien habe Shopee innerhalb von fünf Jahren die Marktführerschaft übernommen. Doch Shopee erziele noch negative Zahlen, aber die Investitionen, die auf den guten Garena-Ergebnissen beruhten, zahlten sich aus. Der E-Commerce-Anbieter sei auch in Chile, Kolumbien und Mexiko aktiv, auch eine Ausdehnung in weitere Länder in Lateinamerika sei möglich.Die Chefin der größten britischen Gewerkschaft Unite, Sharon Graham, hat Amazon vor einer internationalen Kampagne für den Einsatz von Arbeitnehmervertretern und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen gewarnt. Die vergangene Woche gewählte Generalsekretärin der Gewerkschaft hat in einem Interview mitgeteilt, dass sie sich in Gesprächen mit Gewerkschaften in Deutschland und den USA befinde, heißt es im Guardian . Es gehe um den Aufbau einer globalen Kampagne, um Amazon dazu zu zwingen, dass sich die Mitarbeiter freier organisieren könnten. Sie sollten Gewerkschaften gründen können, ohne Repressalien fürchten zu müssen. Mit einem solchen Neutralitätsabkommen würden auch mehr Mitarbeiter dann Mitglieder der Gewerkschaften werden. Wenn es zwei Jahre dauern würde, dann wäre es so, die erforderlichen Mittel dafür stünden zur Verfügung. Unite sei auf eine langfristige Kampagne vorbereitet, es sei für sie möglich, Amazon zu knacken. ///// TRENDS & TECH