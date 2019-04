Liebe Leserin, lieber Leser, die traditionsreiche Kette Macy`s startet in den USA jetzt in 36 Läden das Retail-Konzept "Story". Es soll mit wechselnden Themen Kunden locken, erlebnisorientiert und Instagram-tauglich sein. Im Laden soll es sich anfühlen, als scrolle man durch das Bilder-Netzwerk. Und das sagt eigentlich wenig über Macy´s, aber umso mehr über unsere digitale Gegenwart.

Matratzen Concord legt ausgewählte Eigenmarken jetzt auch bei Amazon ins Sortiment. Weitere Artikel sollen ab Sommer 2019 folgen, liest man bei Moebelmarkt.de.

Mit diesem einfachen Quiz im Origami-Stil entdecken Sie, wie digitalisiert Ihr Unternehmen bereits ist. Vergleichen Sie Ihren Status Quo im Rechnungswesen mit der Konkurrenz und erhalten Sie anschließend die aktuelle Fraunhofer-IAO-Studie und ein eBook zum Thema E-Invoicing. Zum Quiz.

Dort, wo in Münster früher der Herrenausstatter Pohland residierte, macht sich ab heute auf rund 1.200 qm Verkaufsfläche ein Zalando-Outlet breit (Königsstr. 60). Zalando bewirtschaftet bereits Flächen in Berlin, Frankfurt, Köln, Leipzig und Hamburg.Bis 2020 sollendazu kommen. Eröffnungen in Stuttgart (Hirschstr. 26) und Hannover (Große Packhofstr. 4-8) sind für 2019 geplant; Mannheim (Kunststr. 26, O7 7-8), Ulm (Sedelhofgasse 17-21) sowie Konstanz (Marktstätte 1) folgen 2020. Wie sich Onlinehändler auf der Fläche präsentieren, zeigt unsere beliebte Bildergalerie Die Shop Apotheke Europe holt sich am Kapitalmarkt frisches Geld zur Finanzierung des Wachstums. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurden neue Aktien im Wert von insgesamt rundunter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Weitere 60 Millionen Euro machte man als Wandeldarlehen klar. Geld, das für weitere Übernahmen und Marktplatz-Pläne gebraucht werden dürfte, liest man in der Apotheker-Zeitung . Shop Apotheke Europe ist hinter DocMorris (Zur Rose Group) die zweitgrößte Versandpotheke in Europa.Das Wachstum, das die Baur-Gruppe gerade für das Geschäftsjahr 2018/2019 freudig vermeldet, ist mit einem Plus von 1,3 Prozent beim Netto-Umsatz aufrecht übersichtlich. Zumal der Gewinn unter den Erwartungen blieb. Mit einem Plus von 7 Prozent entwickelte sich – insbesondere getrieben von der Baur-App und Mobile Shopping – das Online-Geschäft deutlich besser. Darauf kann Patrick Boos, derzeit Baur-Geschäftsführer Marke & Vertrieb, aufbauen, der im Juli den Chefposten von Albert Klein übernimmt.- ANZEIGE -