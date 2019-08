Schöne Bescherung. Draußen hat es 30 Grad und "Milka läutet die Weihnachtszeit ein", heißt es per Pressemeldung. Neuheiten und Lizenzen wie "Angry Birds" gibt es ab September. Bei ANWR ist dagegen zumindest für Onliner ein bisschen Frühling.

///// HANDEL NATIONAL

Second-Hand-Mode ist en vogue. Nach Macy`s, die sich vom Marktplatz ThredUp Resale ins Haus holen, testet hierzulande jetzt Zalando ein weiteres Konzept für Second Hand-Ware bietet in einem Laden im Alexa Shopping Center Berlinzum kleinen Preis. Der Shop dient nur dem Verkauf. Für den Ankauf empfiehlt Zalando seine App Wardrobe.

Der Schuhverbund ANWR meldet laut Textilwirtschaft für das erste Halbjahr ein Zentralregulierungsvolumen von ANWR Schuh inklusive Garant von Minus von 2,5% auf. Dagegen konnten die angeschlossenen Häuser mit Schuhen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres ein Plus von 1,8% erwirtschaften. Als Signal auch nach innen sollte man wissen, dass Händler, die auch online unterwegs sind und damit wenigstens 5% ihrer Erlöse erwirtschaften, mit ihren Umsätzen mit durchschnittlichsind. Verweigerer stehen bei einem Minus von 0,7%.

Friedrich Knapp, Inhaber des Fast Fashion-Filialisten New Yorker, will laut TextilWirtschaft Amazon verklagen. Grund: Ein Großteil der Textilien bei Amazon entspreche nicht dem. Das betrifft vor allem

Erst hat Walmart ein beeindruckendes Quartalsergebnis hingelegt, nun übertrifft Target in den USA mit seinem Quartalserfolg und starkem Umsatzwachstum alle Erwartungen. Target hat massiv in den Umbau der Läden, kleinformatige Standorte und dieinvestiert. Das Rezept funktioniert offenbar. Die Börse feiert die Target-Aktie: Plus 19,85% an der Wall Street.