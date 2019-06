Liebe Leserin, lieber Leser, kurz vor dem Sturz ins Sommerloch haben die Unternehmen noch mal ihre Nachrichtenschleusen geöffnet. Deshalb haben wir für Sie die wirklich wichtigen Dinge, es sind trotzdem so einige, zusammengefasst. Wie immer frisch aufbereitet und leicht verdaulich serviert - auch angesichts von Uhrzeit und Temperatur.

///// HANDEL NATIONAL

Das war zu erwarten: eBay kontert den Amazon Prime Day am 15. und 16.Juli mit einer "Crash Sale"-Aktion am 15. Juli. Der Tag soll aber nur der Höhepunkt eine Rabatt-Attacke sein, die schon am 1.Juli beginnt. Auchpositioniert sich in den USA mit Schnäppchen-Gegenmaßnahmen. Hierzulande darf man ebenfalls einige Gegenwehr erwarten. Beispielsweise vondie ja gefühlt schon das ganze Jahr alles außer Tiernahrung verbilligen.Mit der Namensgebung "Crash Sale" erlaubt sich eBay übrigens eine Spitze gegen Amazon, weil der Amazon-Webshop beim Prime Day 2018 unter der Last der Anfragen zeitweise zusammenbrach. Anders gesagt: Man ist auch ein wenig neidisch.Tesco arbeitet offenbar an einer eigenen Amazon-Go-Variante. Laut The Telegraph arbeitet die Kette mit dem israelischen Start-upzusammen, um eine mit Künstlicher Intelligenz betriebene Serie von Kameras zu entwickeln, die in automatisierten und kassenlosen Märkten gucken und rechnen, was der Kunde so in den Einkaufswagen packt. Trigo Vision arbeitet bereits an einem ähnlichen Projekt mit Israels führender Supermarktkette Shufersal, die ihre Technologie in den kommenden Monaten in 272 Filialen des Landes einsetzen will.