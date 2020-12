Das gab es schon mal und alle machten mit: Second Life nannte sich die virtuelle Welt, in der wir uns ab 2003 als Avatare einnisteten. Das Projekt floppte. War es vielleicht einfach seiner Zeit voraus? Bei der Generation Z sind digitale Avatare - Bitmojis - super hip. Nicht nur ein Cartoon-Selbst wird kreiert, sondern auch gleich Millionen von Geschichten drumherum - ein neues virtuelles Leben?

///// HANDEL NATIONAL

Kanzlerin Merkel macht digitale Identitäten zur Chefsache

In der vergangenen Woche beriet Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit den Chefs von Telekom, Bahn, BMW, Lufthansa, Zalando und anderen über die sichere Identifizierung von Nutzern im Netz. Das Thema sei strategisch für die digitale Souveränität Europas. Log-in-Daten müssten in Europa bleiben, so Staatsministerin Dorothee Bär gegenüber dem Handelsblatt.



Guido Maria Kretschmer verkauft Kollektion über Facebook-Shop

Seitdem Sommer ist die Guido Maria Kretschmer (DMK)-Kollektion für About-You erhältlich, jetzt soll sie über einen Facebook-Shop den Massenmarkt erreichen. Designer-Mode sollte für jedermann zugänglich sein – unabhängig von Maßen und Alter, heißt es in einer gemeinsamen Pressemeldung von Facebook-Deutschland und Guido Maria Kretschmer. Die gesamte Customer-Journey finde nun auf Facebook und Instagram statt - von der Inspiration bis zum Kauf. Er verspreche sich davon erhöhte Sichtbarkeit und Inspiration für die Kunden:innen, so der prominente Designer.



Bis Ende 2021 über 200 Amazon-Verteilzentren in Deutschland

Aktuell betreibt Amazon 46 Logistikzentren in Deutschland, im kommenden Jahr sollen über 160 kleinere Verteilzentren in Deutschland hinzukommen, berichtet Wortfilter.de exklusiv. Amazon-Verteilzentren sind kleine agile logistische Einheiten, die Kunden im Radius von 40 Kilometern rund um das Verteilzentrum beliefern. Damit die Ware sicher über Nacht beim Kunden ankomme, brauche es ein vollständiges Verteilernetz.



Versicherungsplattform Wefox profitiert von der Corona-Krise

Zusatzkrankenversicherungen stehen in der Corona-Krise bei den Kunden der digitalen Versicherungsplattform Wefox hoch im Kurs. Ebenfalls Corona-bedingt gab es in diesem Jahr weniger Autounfälle, so dass auch die KFZ-Versicherungen gute Gewinne abwarfen. Wefox-Gründer Julian Teicke zieht somit eine positive Bilanz für das aktuelle Geschäftsjahr. Lediglich die Versicherungsbetrugsfälle seien gestiegen. Im kommenden Jahr will Wefox alle zwei Wochen ein neues Produkt auf den Markt bringen.



Breuningerland kooperiert mit Online-Retailern und regionalen Start-Ups

In Sindelfingen ist das Breuningerland in Corona-Zeiten eine Kooperation mit regionalen Online-Retailern und Start-Ups eingegangen. Diese präsentieren sich auf einer temporär freigewordenen Fläche. Das Projekt trägt den Namen Concept Fair. Aktuell präsentieren sich gleich vier Unternehmen: Heimat.Kult, Told, Jasaj Fashion und Myconics.



Zalando verliert einen seiner drei Chefs

Der Online-Modehändler Zalando muss ab der kommenden Hauptversammlung auf einen seiner drei Co-Chefs verzichten. Rubin Ritter beabsichtige aus persönlichen Gründen die Beendigung seiner Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021, wie das Unternehmen am Sonntag in Berlin mitteilte.



Ebay Ads mit neuer Chefin für Zentral- und Südeuropa

Eleonore Morlas ist neue General-Managerin für die Region Zentral- und Südeuropa bei Ebay Ads und leitet die Geschäfte in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Morlas folgt auf Mike Klinkhammer, der das Unternehmen nach über 15 Jahren verlassen hat.



