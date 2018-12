Liebe Leserin, lieber Leser, zum Jahresausklang hat Google die Trends des Jahres für die Suche vorgestellt. Ganz vorne: WM. Natürlich. Bei etailment an der Spitze: Amazon. Ebenso erwartbar. Auf Platz 3 hinter Karstadt aber schon Picnic. Ein Zeichen, wie sehr das vielleicht spannendste Projekt im deutschen Lebensmittel-Onlinehandel die Branche elektrisiert. Heute aber schaut alles auf Zalando.

Für die Börse dürfte es indes relativ irrelevant sein, dass 2020. Zalando ist bereits in Frankfurt, Köln, Berlin Leipzig und Hamburg lokal präsent. Spannend ist die Flächenexpansion vor allem für das Markenerlebnis, für zusätzliche Services und weitere dezentrale Hubs sowie vor dem Hintergrund, dass Zalando inzwischen rund 600 stationäre Läden an sein 2016 ausgerolltes Plattform-Konzept vom "Integrated Commerce" angebunden hat. Spötter könnten aber auch meinen, Zalando habe inzwischen einfach genug Retourenware für noch mehr Resterampen. Je nach Wetterlage wird spekuliert, JD.com oder Alibaba könnten bei Zalando einsteigen. Manchmal werden auch H&M oder gar Amazon genannt. Denn die Zalando-Aktie ist gerade günstig. Und manch einer möchte so vielleicht auch schlicht den Kurs befeuern.Für die Börse dürfte es indes relativ irrelevant sein, dass Zalando nun sechs weitere Outlets plant: in Münster (im Frühling 2019), Stuttgart (im Sommer 2019) und Hannover (im Herbst 2019). Sowie in Mannheim, Ulm und Konstanz im Jahr. Zalando ist bereits in Frankfurt, Köln, Berlin Leipzig und Hamburg lokal präsent. Spannend ist die Flächenexpansion vor allem für das Markenerlebnis, für zusätzliche Services und weitere dezentrale Hubs sowie vor dem Hintergrund, dass Zalando inzwischen rund 600 stationäre Läden an sein 2016 ausgerolltes Plattform-Konzept vom "Integrated Commerce" angebunden hat. Spötter könnten aber auch meinen, Zalando habe inzwischen einfach genug Retourenware für noch mehr Resterampen.

Gute Geschäfte für Amazon Business Dax-Konzerne den Einkaufsservice für Firmenkunden. Mit dabei sind auch zwölf der 15 größten deutschen Städte und Universitäten. Zwei Jahre nach dem Start in Deutschland setzt sich „Amazon Business“ offenbar immer mehr durch, beobachtet das " Handelsblatt" . Amazon zufolge nutzen 22 der 30den Einkaufsservice für Firmenkunden. Mit dabei sind auch zwölf der 15 größten deutschen Städte und Universitäten. Das Bundeskartellamt will die Vergleichsportale genauer unter die Lupe nehmen. Dem Amt sind vor allem Tricks und Kniffe ein Dorn im Auge, die den Verbraucher in die Irre führen. Neben mangelnder Marktabdeckung geht es auch um Rankings und die

INTERNATIONAL

Mini-Convenience-Store vor allem als kompaktes Kiosk in Bürokomplexen und öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen. In Seattle hat Amazon jetzt den wohl kleinsten Amazon-Go-Laden vorgestellt . Nicht einmal halb so groß wie bestehende vollautomatische Läden, könnte dervor allem als kompaktes Kiosk in Bürokomplexen und öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen.

Verkäufer müssen sich dann für den Verkauf für das "Amazon Renewed"-Programm bewerben. Um sich zu qualifizieren, müssen Händler eine Reihe von Kriterien erfüllen.



Amazon beschränkt ab Mitte Januar den Verkauf von generalüberholten Artikeln.

10 Prozent lag, soll sich damit im laufenden Geschäftsjahr weiter erhöhen. Die spanische Inditex-Gruppe (Zara, Massimo Dutti, Bershka) redet nicht vom Wetter, sondern steigerte die Erlöse in den vergangenen neun Monaten um drei Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich bleiben 2,4 Milliarden Euro und damit knapp 4 Prozent mehr im Vorjahreszeitraum. Meilenstein für den Konzern, so die TextilWirtschaft , sei im zweiten Halbjahr das globale Ausrollen des Online-Handels von Zara gewesen. Die wichtigste Konzernmarke liefert nun in 106 weitere Länder und ist damit in insgesamt 202 Märkten erhältlich. Der Online-Anteil, der für 2017/18 beilag, soll sich damit im laufenden Geschäftsjahr weiter erhöhen.

Stadium Goods . Die Wachstumshoffnung im Sportswear-Markt wird mit 250 Millionen Dollar bewertet. Die Luxusmode-Plattform Farfetch kauft den Sneaker-Marktplatz. Die Wachstumshoffnung im Sportswear-Markt wird mitbewertet.

TRENDS & FAKTEN

1400 Verträge seien im laufenden Ausbildungsjahr 2018/19 für den neuen Beruf abgeschlossen worden. 1000 wurden erwartet. Von einem Ansturm auf die neue Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann spricht der Handelsverband Deutschland (HDE) . Knappseien im laufenden Ausbildungsjahr 2018/19 für den neuen Beruf abgeschlossen worden. 1000 wurden erwartet.

Weihnachtsbaum in diesem Jahr online kaufen. Das sind knapp doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, als das noch 6 Prozent planten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands



Start-up des Tages Daten werden immer wichtiger. Doch sammeln allein genügt nicht - es kommt auf die richtige Aufbereitung an. Das werden immer wichtiger. Doch sammeln allein genügt nicht - es kommt auf die richtige Aufbereitung an. Das Start-up Onedot hilft dabei. Mehr als jeder Zehnte (11 Prozent) möchte seinenin diesem Jahr online kaufen. Das sind knapp doppelt so viele wie im vergangenen Jahr, als das noch 6 Prozent planten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom . Unklar aber, wer das dann auch tut oder ob da eher mit Karl Valentin geantwortet wurde: "Mögen hätt` ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."

Ein Versandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist vom Tisch. Bundesgesundheitsminister Spahn hat entsprechenden Plänen nun eineerteilt. Ob es dabei bleibt? In der eigenen Partei, das Verbot ist Teil des Koalitionsvertrags, erntete Spahn prompt Widerspruch