Der "Fail" war programmiert. Zu glauben, die Marke habe Fans, grenzt an systematische Selbstüberschätzung.



Douglas investiert in Luxus-Beauty

Douglas kauft sich eine Mehrheitsbeteiligung (51%) an Niche Beauty, Online-Shop für Luxuskosmetik. Das Ziel ist klar: Stärkung der Beauty-Plattform mit Luxus-Marken, die hierzulande sonst teilweise schwer zu haben sind.





Takeaway wächst deutlich



Der Essenslieferdienst Takeaway konnte seinen Gesamtzumsatz im ersten Halbjahr um 68% auf 185 Millionen Euro steigern. In Deutschland, wo die Takeaway-Tochter Lieferando seit April Bestellungen von Foodora, Pizza.de und Lieferheld ausfährt, setzte Takeaway knapp. Ein Plus von 111 Prozent. Profitabel ist die deutsche Marke Lieferando aber noch nicht, weiß Gründerszene . Im zweiten Quartal schaffte der Lieferdienst in Deutschland dreimal mehr Bestellungen als in den drei Monaten zuvor.