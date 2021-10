Gute Idee: Zalando macht vom 11. Oktober an in Berlin und bald darauf in Düsseldorf Reparatur- und Änderungsdienste für Kleidung und Schuhe online buchbar. Das läuft über eine Plattform von Save Your Wardrobe und zunächst als Test. Die Stücke werden abgeholt und in geprüften lokalen Betrieben bearbeitet, so Zalando. Man könnte fragen, warum der Dienst mit dem Namen "Care & Repair" nicht auf dem berühmten platten Land startet statt in Hauptstädten. Man kann ihn aber auch als Online-Einstieg für Schneidereien sehen, und das ist echte Digitalisierung.

Amazon-Händler registrieren neue vermutliche Betrugsmasche

Der Händlerbund macht auf seinem Amazon-Watchblog auf seltsame Vorgänge rund um Amazon-Bestellungen aufmerksam: Kunden wie auch Nicht-Kunden von Amazon-Händlern erhalten Ware, die sie nicht bestellt haben und die auch unbezahlt ist, die Rechnung liegt bei. Um so genanntes Brushing (Händler verschicken wahllos bezahlte Billigware, um die Möglichkeit zu erhalten, sich selbst gut zu bewerten) handele es sich offenbar nicht, denn es seien keine Bewertungen abgegeben worden. Betroffenen Händlern bleibe nur, solche Fälle bei Amazon zu melden. "Was der Mehrwert für den Initiator ist, ist hier weiterhin ein Rätsel", so das Fazit des Händlerbunds, der eine Betrugsmasche vermutet.



Gorillas hat offenbar nach neuen Streiks Fahrer fristlos entlassen

Wie "Gründerszene" und Spiegel.de melden, hat der Berliner Schnell-Lieferdienst Gorillas mehreren seiner "Rider" fristlos gekündigt -- offenbar Teilnehmer:innen der Proteste in den vergangenen Tagen in Berlin und Leipzig. Beide Medien schreiben, Gorillas habe die Berichte unter Verweis auf wilde Streiks und Blockaden bestätigt. Der Mitarbeiterverbund "Gorillas Worker's Collective" twitterte, an drei Berliner Standorten sei "praktisch die gesamte Belegschaft" entlassen worden. Für den heutigen Mittwoch wird eine "Noise Demo" vor der Gorillas-Zentrale angekündigt.