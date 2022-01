///// HANDEL INTERNATIONAL

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH) erwartet für dieses Jahr von der EU-Politik einige wichtige Entscheidungen in Bezug auf den Online-Handel. Gefordert seien in Brüssel dabei sowohl die Kommission als auch das Parlament und die Mitgliedsstaaten. In der Vergangenheit habe es selten so viele Gesetzesinitiativen in der Digitalpolitik gegeben. Im ersten Quartal sei für den digitalen Handel der Data Act entscheidend, auf der Tagesordnung stünden aber auch ein einheitliches Lieferkettensorgfaltsgesetz und eine Sustainable Product Initiative, mit der Waren möglichst lang im Kreislauf gehalten werden sollen. In den folgenden drei Monaten gehe es dann um die Umsetzung der globalen OECD-Steuerreform und den Digital Services Act. Im dritten Quartal solle eine einheitliche Mehrwertsteueridentifikationsnummer in der EU festgelegt werden. Wichtig ist nach Auffassung des Verbands ein dreifaches Level-Playing-Field mit einer Harmonisierung auf EU-Ebene, Fairness im globalen Wettbewerb und einer Gleichwertigkeit der Vertriebskanäle.Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren plant die zuständige Behörde Suez Canal Authority (SCA) einen Abschluss der Arbeiten am Sueskanal im Juli 2023, heißt es bei Reuters . Nach der Blockade des Kanals durch das havarierte Schiff Ever Given im vergangenen Frühjahr hatte die SCA eine schnellere Planung für eine zweite Fahrrinne und die Verbreiterung des bestehenden Kanals angekündigt. Die südlichen 30 Kilometer des Kanals sollten sowohl vertieft als auch verbreitert werden. Mit der Einrichtung einer zweiten Fahrspur könnte die Kapazität um sechs Schiffe gesteigert werden, so SAC-Chef Osama Rabie, ohne weitere Details zu anzugeben.Amazon hebt den im November angekündigten Stopp der Anerkennung der Visa Cards als Zahlungsmittel auf. Amazon wollte diese Sperrung am 19. Januar vornehmen, als Grund hatte der Online-Konzern hohe Transaktionsgebühren genannt. Nach einem Bericht von Reuters befänden sich beide Unternehmen in Verhandlungen. Die Bezahlung sei nun weiterhin neben Mastercard, Amex und Eurocard unverändert auch mit in Großbritannien ausgestellten Visa Card möglich. Die von der EU festgelegte Höhe der Transaktionsgebühren ist seit dem Brexit nicht mehr in Kraft.