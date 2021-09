Was sagen eigentlich Digital Natives zum Online-Handel? Angehende E-Commerce-Kaufleute der Staatlichen Berufsschule in Lauingen haben in dieser Woche einige erstaunlich entspannte Tipps veröffentlicht: Es muss für Ladengeschäfte nicht gleich ein umfassender Onlineshop sein, zu Beginn reicht eine präzise Visitenkarte, die Google leicht findet. Auch ein Instagram-Account funktioniert für den Einstieg. Wichtig ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und: Einen Webshop aufzubauen sei zwar viel Arbeit, aber einfacher als gedacht. Hört, hört, Analogue Natives!

///// HANDEL NATIONAL

Bieterkampf um Zooplus

An der Übernahme des Tierfutter-Online-Shops Zooplus sind mittlerweile zwei Bieter interessiert. Das treibt den Aktienkurs am gestrigen Tag in die Höhe und lässt die ersten Medien über einen möglichen Bieterkampf spekulieren. Im Rennen ist seit August der Finanzinvestor Hellman & Friedman. Gestern nun bestätigte Zooplus, dass man sich auch mit dem Finanzinvestor EQT in Gesprächen befinde. Das sieht nach einer geschickten Finanz-PR zum Wohle des Unternehmens aus. Ausgang bis Redaktionsschluss offen.



Neuer Quick-Commerce in München: Arive liefert Non-Food-Konsumgüter

Uuuuund noch ein Schnell-Lieferdienst -- aber diesmal in München, nicht in Berlin, und es geht nicht um Lebensmittel, sondern um Non-Food-Konsumgüter: Arive liefert zum Beispiel ausgewählte Marken aus Unterhaltungselektronik, Textilien und Kosmetik mit einem versprochenen Zeitfenster von 30 Minuten. Tech.eu zufolge ist die GmbH mit sechs Mio. Euro finanziert und will international expandieren. „Wir haben festgestellt, dass die Marken, die wir lieben, immer noch in einem Drei-Tage-Lieferschema stecken. Für die gehetzten Verbraucher von heute ist das zu lang“, wird dort Co-Chef Maximilian Reeker zitiert. Bestellt wird ausschließlich über eine App.





Outletcity Metzingen will Online-Marktplatz werden

Wenn aus einem physischen Marktplatz ein virtueller wird: Die Outletcity Metzingen will ihren seit 2012 bestehenden Online-Shop für Marken öffnen, hat Textilwirtschaft.de herausgefunden. Im Pilotbetrieb sind bereits Seidensticker, Dreimaster und Schmuddelwedda dabei, auf Dauer sollen Marken aus den Bereichen Schmuck, Uhren, Beauty und Home & Living dazustoßen und etwa 30 Prozent der Waren im Shop ausmachen. Das geht nicht ohne Superlativ: "Die Outletcity Metzingen bringt Shopping über alle Kanäle hinweg auf ein völlig neues und in der internationalen Outlet-Landschaft noch nie dagewesenes Level", zitiert das Unternehmen seinen Chef René Kamm.



C & A wird mit dem Online-Shop offizieller Payback-Partner

Bisher war C & A Affiliate-Partner von Payback: Kunden mussten auf die Payback-Website gehen und einen Code eingeben, um ihre Online-Einkäufe in Punkte zu verwandeln. Von Ende Januar an geht das direkt über den C-&-A-Webshop, denn die Unternehmen kündigen eine offizielle Partnerschaft zum 7. Oktober 2021 an, die zum 31. Januar 2022 auch für den Webshop greift.



Ebay startet deutschsprachigen Podcast

Ebay hat sich entschlossen, die Händlerinnen und Händler direkt anzusprechen, und legt den treffend betitelten “Ebay Podcast für Händler*innen” auf: Jeden zweiten Mittwoch um 17 Uhr geht eine 25-minütige Folge online, bei Spotify, Itunes und auf Podcast-Plattformen. Die Folge "Wie geht's weiter? Der (lokale) Online-Handel und Corona" war der Auftakt.



///// HANDEL INTERNATIONAL E-Commerce erlebt Boom in Südostasien





Alibaba legt die fünfte Philantropische Woche auf

Was wäre der Handel ohne Aktionswochen und Charity, das gilt offline wie online. Der chinesische Online-Marktplatz Alibaba startet am Sonntag die



American Eagle meldet Delle in der Online-Kurve

Dass die Online-Kurve nicht zwingend nur nach oben läuft, zeigt der US-Kleiderhändler American Eagle: Der Online-Umsatz sank im zweiten Quartal (das am 31. Juli endete) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent; im Vergleich zu 2020 allerdings ergibt sich immer noch ein Plus von 66 Prozent. Als Grund wird



Shop-Aufkäufer Dwarfs erhält 30 Mio. Euro

Shop-Aufkäufer haben derzeit echt einen Lauf (



Vier gute Amazon-Nachrichten in jeweils einem Satz Presseberichten zufolge will Amazon das US-Konzept "Luxury Stores", das sich um Marken wie Oscar de la Renta und Boglioli dreht, von November an auch auf den europäischen Marktplätzen einführen. (Textilwirtschaft.de)

In den USA hat Amazon von seinem Disaster Relief Hub aus rund 140.000 Hilfsgüter an die Partnerorganisation Save The Children geliefert, um den Betroffenen des Wirbelsturms Ida zu helfen. (Aboutamazon.com)

In Brasilien hat Amazon den Agroforestry and Restoration Accelerator gegründet (zusammen mit The Nature Conservancy), um gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung Lösungen für die natürliche Bindung von klimaschädlichen Gasen zu finden. (Tamebay.com)

Mitarbeiter:innen, die in Großbritannien pünktlich zur Arbeit erscheinen, biete Amazon UK 50 Pfund pro Woche als Prämie. Die sechs größten Volkswirtschaften in Südostasien (Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam) haben im Jahr 2020 rund 40 Millionen neue Internetnutzer registriert, ein Plus von elf Prozent. Claus Born vom Investmenthaus Franklin Templeton sieht darin große Zukunftschancen für Investoren (und wohl auch für Händler): "Bislang wirkt die Durchdringungsrate des E-Commerce in Südostasien noch niedrig. Im Jahr 2020 betrug sie rund sechs Prozent, während China bereits die 20-Prozent-Marke durchbrochen hatte", schreibt er. Seine Kernthese: Südostasien wird durch die Covid-19-Pandemie erreichen, was in China bereits passiert ist: "Dort markierte der Ausbruch des SARS-Virus im Jahr 2003 den Beginn der Erfolgsgeschichte des E-Commerce und anderer Internetdienste."Was wäre der Handel ohne Aktionswochen und Charity, das gilt offline wie online. Der chinesische Online-Marktplatz Alibaba startet am Sonntag die fünfte Auflage seiner Philanthropy Week , die vom 5. bis zum 12. September laufen soll. Zehn Influencer werden auf der Live-Streaming-Plattform Taobao Live dreistündige Sendungen moderieren, in denen sie für landwirtschaftliche Produkte aus ländlichen Gebieten werben und auf philanthropische Initiativen aufmerksam machen. 2020 haben Alibaba zufolge 480 Mio. Kunden und 2,5 Mio. Händler mehr als zehn Milliarden Mal Güter gespendet, die an 3.000 Charity-Organisationen auf der ganzen Welt gingen.Dass die Online-Kurve nicht zwingend nur nach oben läuft, zeigt der US-Kleiderhändler American Eagle: Der Online-Umsatz sank im zweiten Quartal (das am 31. Juli endete) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent; im Vergleich zu 2020 allerdings ergibt sich immer noch ein Plus von 66 Prozent. Als Grund wird auf CNBC.com die Rückkehr der Kunden in die Ladengeschäfte genannt. Konkrete Zahlen gibt es nur für den Gesamtumsatz im Quartal: plus 35 Prozent auf 1,2 Mrd. US-Dollar.Shop-Aufkäufer haben derzeit echt einen Lauf ( siehe das "Morning Briefing" von gestern ): Aus den Niederlanden kommt die Meldung , Dwarfs sei mit 30 Mio. Euro Kapital ausgestattet worden. Das Unternehmen habe gerade vier Shops übernommen: Slaapkalm (Gewichtsdecken für ruhigen Schlaf), Calmzy (dito), Litollo (Kopfkissen für Schwangere) und Kristie's Kitchen (unter anderem Schneidbretter). Sie sollen mit dem Geld bezahlt werden. ///// TRENDS & TECH