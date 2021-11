Vielleicht wurde es der Unternehmensführung von Gorillas einfach zu bunt in Berlin. Seit Monaten gibt es Stress mit den Mitarbeitern und eine schlechte Presse. Gestern nun wurde bekannt, dass der Lieferschnelldienst eine Verlegung seines Satzungssitzes nach Amsterdam beantragt hat. Sowohl steuerlich als auch in Sachen Mitbestimmungsrecht der Belegschaft dürfte das klare Vorteile für Gorillas bringen. Der operative Betrieb wurde zudem in eine neue Gesellschaft ausgegliedert. Gorillas spricht von einer effizienteren Holdingstruktur, die keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter der Berliner Zentrale haben werde.

Bieterwettbewerb für Zooplus beendet

Kurz vor Torschluss haben sich in der Nacht vom dritten auf den vierten November die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT die Mehrheit am Tierspezialisten Zooplus für 3,4 Mrd. Euro gesichert. Die Wirtschaftswoche nimmt den Deal zum Anlass, den Boom der Finanzinvestoren zu hinterfragen. Die Branche sei mit Krediten aufgepumpt und könne ihre Versprechen bei wachsenden Risiken kaum halten, heißt es in einem Kommentar.



Deutsche Post erwartet 2021 Rekordergebnis

Es ist noch nicht lange her, da sah die Zukunft für die Deutsche Post gar nicht rosig aus, doch nun boomt der Versandhandel durch die Corona-Krise und das Unternehmen hebt zum vierten Mal in Folge die Geschäftsprognose an. Zum Ende dieses Jahres soll der Gewinn vor Steuern und Zinsen auf 7,7 Mrd. Euro klettern, zehn Prozent mehr als bisher erwartet. Satte 30.000 Menschen wurden neu eingestellt. Aktuell beläuft sich die Mitarbeiterzahl weltweit auf 580-Tausend.



Zalando kündigt viertes Logistikzentrum in Deutschland an

Im hessischen Gießen ist wohl noch in diesem Jahr Baubeginn für das vierte Logistikzentrum von Zalando. Bereits ab 2023 wird dort der manuelle Betrieb mit rund 1.700 Mitarbeitern geplant. Man werde zunächst Teile des sogenannten Pick-Towers zur Lagerung der Artikel errichten, um eine schnelle Inbetriebnahme zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung. Von Gießen aus sollen künftig Kunden:innen in Deutschland sowie in angrenzenden Ländern Mittel- und Westeuropas beliefert werden.



Otto ereilt Shitstorm auf Twitter

Bereits im Jahr 2019 begann man beim Versandhändler Otto mit dem Gendern. Nicht allen Kunden scheint das zu gefallen. In dieser Woche nun erntete Otto sogar einen Shitstorm auf Twitter, weil das Unternehmen einem Nutzer auf Anfrage mitgeteilt hatte, dass man gendere und der Nutzer ja nicht bei Otto bestellen müsse. Dieser kündigte daraufhin sein Kundenkonto und löste eine Woge der Entrüstung aus. Der Hamburger Versandriese will an seinem Bestreben nach einer fairen Sprache, die die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt, festhalten.

///// HANDEL INTERNATIONAL

Frachtschiff-Riese Maersk will Amazon-FBA Konkurrenz machen

Der dänische Frachtschiff-Riese Maersk, der fast ein Fünftel des weltweiten Seefrachtverkehrs abwickelt, hat kürzlich das Logistikunternehmen Visible gekauft. Dieses betreibt in den USA neun E-Commerce-Fulfillment-Zentren, in denen Bestellungen für Einzelhändler gelagert und verpackt werden. Durch die Übernahme ist Maersk nach eigenen Angaben in der Lage, Bestellungen zu erfüllen und sie innerhalb von zwei Tagen an die Haustür von 95 Prozent aller US-Haushalte zu bringen. Die Strategie des Unternehmens: Es nutzt seine Flotte von 700 Containerschiffen,

Alibaba macht das Teilen von Warenkörben über Social Media möglich

Zur Information und Inspiration dienen neue



Wolford AG entwickelt Omni-Channel-Strategie

Warum Gefühlsvisionen im Onlinehandel so wichtig sind

Sogenannte Personas haben sich im Marketing als Hilfsmittel für eine soziodemografische Kundenansprache etabliert. Doch selten berühren sie die Ebene, die beim Kauf am wichtigsten ist: die Emotionen. Sogenannte Personas haben sich im Marketing als Hilfsmittel für eine soziodemografische Kundenansprache etabliert. Doch selten berühren sie die Ebene, die beim Kauf am wichtigsten ist: die Emotionen. Etailment-Experte Stefan Luther erklärt, warum Kundenzentrierung mehr ist als Demografie und Touchpoints, und erläutert, wie sich Sinneseindrücke digital übermitteln lassen.