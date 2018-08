Liebe Leserin, lieber Leser, ob Laden oder Webshop, die Kunden strömten im letzten Quartal zu Target. Der US-Riese trotzt den Unkenrufen vom Ende der traditionellen Ketten. Das ist auch das Ergebnis massiver Innovationen und Investitionen. Da geht es Pure-Playern nicht anders. Zooplus akzeptiert sogar ein klaffendes Minus um deutlich zu wachsen - für künftige Gewinne.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zooplus hält Amazon auf Abstand:

Der Onlinehändler Zooplus (pdf) steigert den Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 643 Millionen Euro. Trotzdem stehen am Ende rund 6 Millionen Euro auf der Minus-Seite. Der Grund: viele Investitionen, vor allem in die Lagerlogistik. Zooplus verdient zudem immer besser mit Eigenmarken und will in zwei Jahren bis zu 20 Prozent seiner Erlöse mit Eigenmarken erzielen. Zooplus wird den Vorsprung brauchen. Amazon hat in den USA im Frühjahr mit "Wag" eine eigene Marke für Haustierprodukte gestartet.

Daimler will bei VW-Gebrauchtwagenportal mitmischen:

Daimler will offenbar einen Anteil von 20 Prozent an dem von VW gegründeten Gebrauchtwagenportal "HeyCar" übernehmen. Auf der Online-Plattform können Händler gebrauchte Wagen anbieten.

Ärger um Amazon-Lieferzeiten:

INTERNATIONAL

Target zeigt Stärke:



Erfreuliche Zahlen hat der amerikanischen Discount-Einzelhändler Target vorgelegt. Im zweiten Quartal übertraf Target mit seinem Gewinn und einem Umsatz-Plus von 4,9 Prozent auf vergleichbarer Basis die Erwartungen. Die unterschiedlichen E-Commerce-Initiativen (Same Day Delivery, Click & Collect samt Einladen der Waren in den Kofferraum) zahlen sich auch aus. Online legte Target um 41 Prozent zu - und holte auch mehr Kunden in die (modernisierten) Läden.

JD.com eröffnet Laden ohne Personal:

Was Amazon Go kann, kann der chinesische Alibaba-Rivale JD.com gleich 20fach. Inzwischen betreibt JD.com 20 kassenlose und vollautomatische X-Mart in China und eröffnete gerade Nummer 21 in Jakarta , Indonesien. Auf 270 Quadratmetern bietet der Convenience-Shop Snacks, Kosmetika und Textilien und wickelt den Kauf mit Gesichtserkennung und App ab. ( Video

Walmart verkauft E-Books:

Dank einer Partnerschaft mit Kobo, dem E-Reader-System von Rakuten, können Walmart-Kunden im Webshop nun auch e-Books kaufen

TRENDS & FAKTEN

Blockchain-Gründer gesucht:





Start-up des Tages: Die Zahlen zeigen, was Sache ist: Die Influencer von ReachHero haben 750 Millionen Abonnenten über alle sozialen Netzwerke hinweg und erzielen eine Milliarde Views pro Monat auf Youtube. Kein Wunder, dass auch Rewe und Lidl den Marktplatz in Sachen Influencer Marketing nutzen. Was geht wirklich in Sachen Blockchain? Wer hat Ideen? Das wollen wir demnächst genauer untersuchen und dafür auch Gründer entdecken und vorstellen, die wir bislang nicht auf dem Radar haben. Zusammen mit Blockchain Circle von NKF Media suchen wir deshalb Start-ups im Bereich Blockchain. Auf dieser Website können sich Gründer eintragen.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Das Auto als Briefkasten? Die einst belächelte Idee vom Kofferraum als Paketstation wird langsam Realität. 2019 will VW den Service „We Deliver“ in ausgewählten Serienmodellen anbieten. Es ist nicht der erste Versuch dieser Art. Hier sind die spannendsten Einpackversuche.

- ANZEIGE -Wie schaffen Sie Einkaufserlebnisse, von denen Ihre Kunden sprechen? Und wie binden Sie die Digitalisierung nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in Ihre Unternehmensstrategie ein? Erfahren Sie am 17. Oktober in Köln, wie Sie die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen.auch als Digitaleinflüsterer Deutschlands bekannt, stellt Best Practices in Sachen Digitalisierung des Handels vor. >> Jetzt anmelden