Der französischer Online-Baumarkt Manomano kann sich mit frischem Geld seiner Expansion in Deutschland widmen. Manomano, angetreten um Marktführer in Europa zu werden, will langfristig ein Viertel seines Handelsvolumens in Deutschland erwirtschaften, und hat dafür in einer Finanzierungsrundeeingesammelt. Auch ein eigenes Logistikzentrum für Deutschland ist geplant.- Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick