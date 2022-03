Ob Krieg, Flut- oder andere Katastrophen – fast immer können und wollen Unternehmen mit Sachspenden helfen. Dennoch werden sie immer nur temporär von der Umsatzsteuerpflicht befreit, diesmal bis Ende dieses Jahres. Der bevh fordert nun, dass die temporäre Lösung in eine dauerhafte Rechtsordnung überführt wird. Das sei sowohl nach EU als auch nach deutschem Recht möglich. Gemeinwohl vor Steuern! Das wäre ein wichtiges Signal.

Guerilla-Marketingaktion von Knuspr in Mainz und Frankfurt

In Frankfurt ist der Street-Art-Künstler Peng eigentlich für das Sprühen auf Flächen und Wände verantwortlich, in den vergangenen Tagen ist nun ein übergroßes Knuspr-Hörnchen damit befasst. Es will die Einwohner auf den Start des gleichnamigen Lebensmittellieferdienst aufmerksam machen und sprüht dafür Werbebotschaften auf markante Plätze und vor Supermärkte. Die Botschaft: „Lebensmittel einkaufen gehen ist so 2019. Bestell Deinen ganzen Wocheneinkauf lieber bei knuspr.de." Mit diesem Video ist man live dabei.



Der Ukraine-Krieg und die deutsche Freihandelsparanoia

In diesen Tagen kommen Themen auf den Tisch, die für viele längst abgehakt schienen, wie Ceta und TTIP - Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA. Für die kanadische Variante hatte das Bundesverfassungsgericht am vergangenen Dienstag grundsätzlich grünes Licht gegeben. Angesichts der Entwicklungen mit Russland und China steht auch TTIP wieder im Raum. Bundesfinanzminister Lindner will einen neuen Anlauf nehmen, wurde gestern bekannt. Der grüne Koalitionspartner schließt Ceta in seinem Wahlprogramm explizit aus.