Liebe Leserin, lieber Leser, 7 Milliarden Dollar, 15 Milliarden Dollar, 120 Milliarden Dollar. Das sind Bewertungen, nicht für Tech-Unternehmen, sondern für Logistiker und Mobilitätsdienstleister. Zahlen, die zeigen, welche disruptive Kraft von ihnen, die ja auch ein Stück weit Tech-Unternehmen sind, erwartet wird und wie wenig man sich noch von den alten Kutschern verspricht.



Wayfair startet MyWay

Das Möbel-Versandhaus Wayfair bietet seinen US-Kunden nun ein Mitglieder-Programm, das als Prime light daherkommt. "MyWay" bietet für 29,99 Dollar im Jahr unter anderem spezielle Verkaufsaktionen für Mitglieder, Rabatte beim Möbelaufbau und kostenlose Lieferung.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber könnte bei einem Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 120 Milliarden Dollar durch die Investmentbanken rechnen, berichtet das "Wall Street Journal" . Damit wäre die Bewertung der vergangenen Finanzierungsrunde vor nur rund zwei Monaten quasi verdoppelt. Uber könntegehen. Rivalekönnte laut einem aktuellen Bericht im ersten Halbjahr 2019 an die Börse gehen und dürfte mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewertet werden. Das mag Ihnen utopisch viel erscheinen, klingt für mich aber zukunftsfähiger als beispielsweise Hermes, dessen "Keine Panik"-Parolen aus dem Management zuweilen klingen wie der angeschlagene Schwarze Ritter aus Monthy Pythons "Ritter der Kokusnuss": "Einigen wir uns auf unentschieden." Instacart, Hoffnungsträger für eine flexiblere letzte Meile in Online-Lebensmittelhandel, hat in einer Finanzierungsrunde 600 Millionen Dollar unter anderem bei D1 Capital Partners eingesammelt. Das Start-up wäre damitwert. In den USA bauen unter anderem Costco und Aldi auf Instacart.

Die gekühlte Abholstation von Emmasbox sorgt für die korrekte Lagertemperatur von frischen Lebensmitteln. Die Boxen können an frequentierten Standorten wie Bahnhöfen, Tankstellen oder Appartementhäusern installiert werden. Handelsunternehmen wie Edeka, Kaufland und Interspar, aber auch die Deutsche Bahn gehören bereits zu den

Dass man sich Nägel und Bohrmaschine liefern lässt - klar. Aberwie Fenster, Türen und Co online kaufen? Der Onlineanteil, wird das handelsrelevante Marktvolumen als Referenzwert definiert, erreicht denn auch nur zugige 3,3 Prozent. Immerhin 44 Prozent der Käufer in der Warengruppe der Bauelemente lassen sich aber Fenster und Co nach dem stationären Kauf nach Hause durchreichen. Die Zahlen nennt der „Branchenreport Onlinehandel im DIY-Markt“ des IFH Köln . Weil Kunden sich so auf die eine oder andere Weise an Online-Einkauf und Lieferung gewöhnen, ist einem wachsenenden Onlineanteil Tür und Tor geöffnet. "2022 ist von einem Onlineanteil der Bauelemente am handelsrelevanten Markt von rundauszugehen“, baut Christian Lerch, Senior Consultant am IFH Köln, vor. Nicht mehr lange, dann hat auch Amazon einen - äh - Fuß in dieser Tür. Weil, der muss jetzt auch noch sein: "Window of opportunity".