Liebe Leserin, lieber Leser, die Zukunft ist immer unsicher. Deshalb schauen wir im neuen Podcast "Zukunft" nicht nur auf Hypes, Trends und Innovationen, sondern sagen auch, welcher Tech-Riese auf Dinge achtet, die bleiben. Und wir sagen, welche das sein könnten. Sicherer als jeder Zukunft ist aber das Heute. Zumindest so weit es das Morning Briefing betrifft. Der Tag ist ja noch jung.

Die Drogeriemarktkette dm lockte junge Unternehmen mit einem Start-up-Wettbewerb. Mehr als 100 Start-ups bewarben sich um einen Platz im dm-Regal. Im Rahmen eines Crowdfunding-Wettbewerbs inbei "dmSTART!" sollen nun die Gewinner-Produkte in einer Endaussscheidung ermittelt werden. Anders gesagt: Dort, wo das Geld der Crowdinvestoren bis 14. September hingeht, dürften die Gewinner sein. Wettbewerbe, um Start-ups und ihre Produkte kennenzulernen und sich selbst als innovativer Arbeitgeber zu präsentieren, sind im Handel gerade en vogue. Zuletzt hatte die Rewe Food-Start-ups per Jury in die Regale geholt. Auch für Start-ups sind solche Events eine wichtige Hilfe. Oftmals wissen die nicht einmal, wen so wie im Einkauf ansprechen sollen. Simpler Tipp: Einfach anrufen. Zumeist sind die traditionellen Konzerne total froh, dass die jungen, hippen Gründer mit ihnen reden wollen.