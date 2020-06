Mehrwertsteuersenkung. Super Sache. Wenn der Handel die Preissenkung an den Kunden durchreicht. Ich bin da optimistisch. Mein Mitgefühl gehört aber allen Mitarbeitern im Controlling und in der IT, die die Umstellungen jetzt kalkulieren, rechnen, programmieren, coden müssen. "Living the dream" sagt man da wohl.

eBay spart an Verpackung

Der Verpackungsspezialist Smurfit Kappa hat für eBay effiziente Verpackungslösungen aus Wellpappe entwickelt. Diese lassen sich flexibel an Mengen, Größen und Branding anpassen. So will eBay zu mehr Nachhaltigkeit im Versandhandel beitragen.

Medien-Unternehmen wie Sky oder DAZN haben einen neuen Konkurrenten. Der Internet-Riese Amazon schreckt die Branche auf und setzt sie beim Wett-Bieten um die Bundesliga-Rechte unter Druck, erklärt die W&V.

eBay schaut optimistisch in die Zukunft. Für das laufende zweite Quartal erwartet die Plattform ein Umsatzwachstum zwischen 13 und 16% im Jahresvergleich. Hoffnungsfroh stimmen auch Millionen neuer Kunden.

Business Guide zur Messe-Zukunft

Studienergebnisse und gibt konkrete Tipps, wie man erfolgreich virtuelle Veranstaltungen plant und durchführt. Auch für Teilnehmer gibt es Infos, wie man virtuelle Events optimal für sich nutzt. Der Ratgeber kostet 99 Euro zzgl. MwSt. und kann Fachmessen sind gerade im B2B-Geschäft ein zentrales Marketing-Instrument. Aufgrund des Coronavirus mussten unzählige Messen in diesem Jahr abgesagt oder zumindest verschoben werden. Welche Auswirkungen das für das Marketing im B2B-Geschäft hat, wie Strategien und Kommunikationskonzepte angepasst werden, haben die dfv Mediengruppe und ihre Tochter, die Business Target Group GmbH, in einer umfassenden Studie untersucht. Insgesamt wurden über 120 relevante Marketingentscheider von ausstellenden Unternehmen befragt. Der Business Guide zur Studie umfasst alleund gibt konkrete Tipps, wie man erfolgreich virtuelle Veranstaltungen plant und durchführt. Auch für Teilnehmer gibt es Infos, wie man virtuelle Events optimal für sich nutzt. Der Ratgeber kostet 99 Euro zzgl. MwSt. und kann hier im Shop bestellt werden. Die Corona-Krise hat das Marketing einer harten Prüfung unterzogen. Aktuelle Lockerungen sorgen für eine zunehmende Rückkehr zur Normalität. Jetzt gilt es, die richtigen Weichen für einen erfolgreichen Neustart zu stellen. Der Digital Talk am 23. Juni liefert Antworten, Anregungen und aktuelle Ergebnisse aus aktuellen Studien. Mit dabei ist u. a. Dirk Ziems, Geschäftsführung, concept m. Hier geht es zur Anmeldung

