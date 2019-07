Liebe Leserin, lieber Leser, eBay juxt für seinen "Crashsale" mit einer "ehrlichen Alexa" in Form eines Mädchens, das im Spot kein gutes Haar am Prime Day lässt und statt der Resterampe Prime natürlich eBay empfiehlt. Immer weniger zu lachen haben unterdessen Händler und Hersteller bei Amazon.

///// HANDEL NATIONAL

Wenn es ums Internet geht, macht die deutsche Politik gerne das, was sie am routiniertesten beherrscht: Klientelpolitik. In diesem Fall für die Apotheken. Das Bundesgesundheitsministerium plant ein Gesetz, das Onlineapotheken verpflichtet, sich an die in Deutschland geltende Preisbindung für verschreibungspflichtige Medikamente zu halten. Deutschland drohe mit dem Apothekengesetz eine europarechtliche Blamage, glaubt das Handelsblatt. Preisnachlässe hatte nämlich der Europäische Gerichtshof (EuGH) Onlineapotheken aus anderen EU-Staaten ausdrücklich erlaubt. Man könnte natürlich auch Apotheken bei der Digitalisierung helfen. Aber dafür fehlt ja jede Routine.