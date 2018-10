Liebe Leserin, lieber Leser, die TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" sorgt in jeder Staffel für viele Schlagzeilen. An diesem Erfolg wollte wohl auch gern die Verbraucherzentrale aus NRW teilhaben. Medial wurde jedenfalls mit der Schlagzeile "Endstation Grabbeltisch" zu einem ordentlichen Rundumschlag ausgeholt. Doch trotz erhobenen Zeigefinger sollte nicht vergessen werden, dass ja niemand gezwungen wird, auch nur eines der angebotenen Produkte zu kaufen. Der besonders kritisierte Preisverfall vieler Artikel jedenfalls ist ja nun wahrlich keine Seltenheit im Handel. Tamagotchi und Rubiks Cube lassen grüßen.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Um gewerblichen Verkäufern die Zustellung am nächsten Tag zu ermöglichen, kooperiert eBay mit dem Logistiker Fiege, der die Lagerung und Versandvorbereitung der Waren für teilnehmende Händler übernimmt, sowie mit den Diensten Hermes und DPD für die Zustellung. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet , werden die neuen Services zunächst im Raum Bremen getestet.

Die zweite Gewinnwarnung binnen weniger Wochen sorgt bei Großaktionär Freenet für wenig Heiterkeit . "Die Gewinnwarnung war peinlich", sagte der Chef des Mobilfunkanbieters, Christoph Vilanek, der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. Nach Medienberichten soll heute der Aufsichtsrat zusammenkommen. Vor allem Finanzvorstand Mark Frese steht in der Kritik. Freenet war im Juli bei Ceconomy für 277 Mio. Euro eingestiegen und hält als drittgrößter Anteilseigner rund 9 Prozent der Papiere.

Mit Martin Sträb konnte das Unternehmen einen neuen Geschäftsführer gewinnen, der über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und Management von Technologiefirmen verfügt. Die 2010 gegründete Münchener Tiramizoo GmbH hat sich auf Logistiklösungen für die letzte Meile spezialisiert. Sträb folgt auf Gründer und Gesellschafter Michael Löhr, der auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist.

Die Nettoerlöse der Baur-Gruppe wuchsen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 um 3 Prozent auf 369 Mio. Euro. Das Gruppenergebnis liege insgesamt auf Vorjahresniveau. Absolute Zahlen dazu hat die Tochter der Otto-Group dazu nicht genannt. Zum profitablen Wachstum im Halbjahr hätten alle Geschäftseinheiten beigetragen.

INTERNATIONAL

Erstmals bietet Paypal seinen Kunden die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen in bar in einem stationären Geschäft vorzunehmen. Partner ist in den USA die Handelskette Walmart. Die Möglichkeit, das Paypal-Konto aufzuladen, gab es bereits vorher. Neu ist die Option, auch Abhebungen vorzunehmen. Der Service ist allerdings nicht kostenlos. Pro Transaktion werden 3 US-Dollar berechnet

Eine der größten Versicherungsgesellschaften der USA bietet ihren Kunden auf Amazon rabattierte Sicherheitskits für das Smart Home. Kameras, Bewegungssensoren, Feuchtigkeitssensoren und Echo Dots können die Versicherungsnehmer von Travelers auf einer speziell eingerichteten Seite günstiger erwerben

TRENDS & FAKTEN

Die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung hat die mittelständischen Einzelhändler in Deutschland bislang rund 630 Mio. Euro gekostet. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des HDE. Ein anderes Ergebnis der Umfrage sagt aus, dass rund 40 Prozent der Händler ihre digitalen Aktivitäten wegen der neuen Datenschutzregeln einschränken



Start-up des Tages Intelligente Sensoren erfassen demografische Daten der Kunden an der Kasse gemeinsam mit der gekauften Ware - die Basis für passgenaue Kundenansprache und effiziente Planungen. RetailQuant bietet Kundendatenanalyse für den stationären Handel.

Beliebtester Beitrag am Vortag Thalia-Chef Michael Busch will Händler und Verlage vernetzen , gemeinsame Plattformen etablieren und weitere Allianzen schmieden, damit Buch und Branche auch im Internetzeitalter eine Zukunft haben.

- ANZEIGE -Wie schaffen Sie Einkaufserlebnisse, von denen Ihre Kunden sprechen? Und wie binden Sie die Digitalisierung nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch in Ihre Unternehmensstrategie ein? Erfahren Sie am 17. Oktober in Köln, wie Sie die Chancen der Digitalisierung optimal nutzen.auch als Digitaleinflüsterer Deutschlands bekannt, stellt Best Practices in Sachen Digitalisierung des Handels vor. >> Jetzt anmelden