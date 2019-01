Liebe Leserin, lieber Leser, das war gestern doch spannend anzusehen. Da wird in einem Interview über Alibaba spekuliert, dass Zalando für den chinesischen Konzern ein Übernahmekandidat sein könnte, und schon macht der Aktienkurs von Zalando einen (kleinen) Luftsprung. Darüber berichtet dann sogar die Tagesschau. Sowohl über Zalando als auch Alibaba gibt es heute an dieser Stelle etwas zu lesen. Freuen Sie sich drauf!

Ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsquartal verfehlt Apple die eigene Prognose. Dasgelaufen als erwartet. So musste die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate auf 84 Mrd. Dollar gesenkt werden, während zuvor 89 bis 93 Mrd. in Aussicht gestellt worden waren . Zugegeben, das ist Jammern auf hohem Niveau. Andererseits war abzusehen, dass die stetige Margenoptimierung und Hochpreispolitik von CEO Tim Cook irgendwann an eine Grenze stoßen musste. Die Apple-Aktie verlor jedenfalls im nachbörslichen Handel mehr als sieben Prozent.

Die beiden Unternehmen machen das „Commuter Trucker Jacket“ in kleinen Schritten smarter . Das „intelligente“ Kleidungsstück ist für die Zielgruppe der Radfahrer in der Großstadt gedacht. Mit der Jacke können Funktionen eines Smartphones gesteuert werden. Ohne den Blick von der Straße zu nehmen, kann der Träger damit auch Informationen abrufen. Seit ein paar Tagen kann das Kleidungsstück dem Besitzer dankauch melden, wo es sich befindet, falls er es vergessen hat. In was für Zeiten wir doch leben. Toll!