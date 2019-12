Warum dauert der Fortschritt im Handel so lange? Warum kommen Innovationen eher aus China oder dem Silicon Valley und bestimmen dann die Neugier der Menschen? Vielleicht, weil im deutschen Management Menschen sitzen, deren Problem der Schriftsteller Upton Sinclair einmal so beschrieb: "Es ist schwierig, einen Mann dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht."

Küche&Co will die benötigte Fläche durch einen speziellendeutlich verringern. Der Verzicht auf größere Flächen und damit auf zusätzliche Musterküchen soll die Investitionen verringern und neue Partner anziehen. Den Kunden will man so mehr Service bietet.





Pinterest testet Marktplatz

spezielle Marktplatz-Funktion für kuratierte Produkte. Ausgewählten Nutzern gönnt Pinterest einefür kuratierte Produkte. Auf „@PinterestShop“ können derzeit 17 Händler ein Board mit 20 Produkten pflegen. Die Artikel können dann direkt innerhalb der App gekauft werden. Ein Aufruf eines externen Shops ist nicht nötig. Die US-Kartellrechtsbehörde FTC will nicht nur das Verhalten von Amazon im Handel überprüfen, sondern die Untersuchung wegen Behinderung des Wettbewerbs auch auf das Cloud-Computing-Geschäft ausweiten, berichtet Bloomberg

Die kanadische Edel-Parka-Marke Canada Goose hat in Toronto gerade einen Concept Store eröffnet, der auf Mäntel auf Kleiderbügeln verzichtet. Stattdessen gibt es nur aufwändig inszenierte Einzelstücke zu sehen und ansonsten ein multisensorisches, digitales Erlebnis. So geht man am Eingang durch eine, die mit Tönen von knackendem Eis unterlegt ist, sieht digitale Produktpräsentationen und kann die Kleidung in einemund echtem Schnee testen. Mitarbeiter, die hier Canada Goose Ambassadors heißen, erklären dem Kunden das Produktsortiment. Gekauft wird mobil. Die Ware wird dann aber nicht mitgegeben, sondern nach Hause geliefert. Gute Eindrücke gibt es hier bei Twitter.