Suchen, bestellen und verschicken: Was den Online-Handel im Kern ausmacht, sorgt auch für Probleme. Zum Beispiel den wachsenden Verpackungsmüll. Dafür soll es nun eine neue Lösung für Amazon-Händler geben. Wichtige Signale gab es aus der Schweiz: Die Bürger haben sich für Offenheit zur EU hin ausgesprochen, und die Migros will zur Plattform wachsen.

HANDEL NATIONAL

///// TRENDS & TECH



© Zakhar Mar / Shutterstock Nachhaltigkeit Mehr kluge Ideen für weniger Verpackungsmüll Immer mehr Onlinehandel heißt: immer mehr Verpackungsmüll. Dabei geht es nicht nur um Plastik. Die Kommunen fordern deswegen, dass sich Händler stärker an den Entsorgungskosten beteiligen. Vielleicht hilft ja das gute, alte Milchmann-Prinzip aus den Fünfzigerjahren, den Müllberg abzutragen. Einige Unternehmen gehen diese Herausforderung an. Mehr lesen



© Migros E-Food Testlauf my Migros: Der personalisierte Supermarkt für treue Kunden Die Migros hat Muskeln. Der Schweizer Handelsriese ist auch online mit 2,1 Milliarden Franken eine Macht. Die Tochter LeShop.ch ist mit einem Marktanteil von rund 60 Prozent der Schweizer Marktführer unter den Online-Supermärkten. Die Migros hat abwer auch Mut. Und testet im Lebensmittel-Onlinehandel neue Formate. Mit „my Migros“ erprobt der Gigant gerade in Bern im Geheimen eine neue Art von Onlineshop für Lebensmittel. Mehr lesen

Plattformbetreiber Visable hat sein Business-to-Business-Angebot "Wer liefert was" in neuem Design und mit neuen Features relauncht. Die Datenbank mit rund 590.000 Lieferanten, Herstellern, Händlern und Dienstleistern soll es Einkäufern weiterhin erleichtern, eine optimale Entscheidung zu treffen. Statt über ein Kategoriensystem sollen die Nutzer aber künftig vor allem mit einer durch künstliche Intelligent (KI) unterstützte Volltextsuche zum Ziel kommen. Bei der Gelegenheit des Relaunchs hat Visable den Namen des Auftritts offiziell auf die Kurzform wlw reduziert . "Es ist nur konsequent, dass wir künftig die bereits durch die URLs wlw.de, wlw.at und wlw.ch bekannte Abkürzung nun auch als Namen verwenden", erklärt dazu Peter F. Schmid, Geschäftsführer von Visable. Neu ist der Service wlw Connect, bei dem Einkäufer ihren Bedarf in ein Online-Formular eingeben und eine qualifizierte Auswahl von Anbietern erhalten. Der Zeitaufwand für eine Recherche soll sich so um 30 bis 50 Prozent reduzieren lassen.Das Recycling von Verpackungsmüll aus dem Online-Handel ist ein Problem. Künftig können sich Händler auf der Plattform Amazon.de nun online für die Teilnahme am Dualen System mit seinem "Grünen Punkt" lizenzieren lassen. Das Portal haben die Unternehmen des Grünen Punkts und die Agentur Mitou gemeinsam aufgebaut. Mitou erstellt Technologien und Dienstleistungen für die Online-Händler großer Marktplätze, das Unternehmen sieht sich insbesondere als Full-Service-Dienstleister für die Performance von Händlern auf Amazon und eBay. Die Unternehmen des Grünen Punkts sind auf die Rücknahme von Kunststoffverpackungen sowie die Entwicklung und Vermarktung von Rezyklaten spezialisiert.Die norwegische Post wird 3.000 Paketstationen von Swipbox in Betrieb nehmen , schreibt Tamebay. Sie sollen an Orten mit hoher Frequenz aufgestellt werden, beispielsweise in Einkaufszentren und Wohnvierteln. Die Nutzer können die in den Boxen hinterlegten Pakete über ihr Smartphone in Empfang nehmen. "Zusammen mit Swipbox werden wir ein einzigartiges Netzwerk von app-bedienten Paketstationen in ganz Norwegen etablieren", wird dazu Post-Manager Per Öhagen zitiert.Spott, bittere Häme und ernsthafte Warnungen waren nach der Präsentation vom Amazons Indoor-Drohne "Ring Always Home Camera" im Internet zu lesen: Wer wolle schon diesen fliegenden Spion in sein eigenes Heim lassen? Womöglich sei die Innovation aber gar nicht so übel, überlegt nun Stan Horaczek in "Popular Science": Immerhin habe die Drohne kein Mikrofon an Board und Amazon habe sich "mit einer Menge der Vorbehalte beschäftigt, die einem sofort einfallen, wenn man den Begriff Heim-Sicherheits-Drohne hört". Wirklich überzeugen mag diese relativierende Einschätzung aber nicht.