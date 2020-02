Was sie noch am stationären Handel haben, wissen auch die Hersteller. Nicht mehr viel, zumindest nicht auf lange Sicht. Nur logisch also, wenn in der Schweiz Coca-Cola mit seinem neuenohnehin ein Affront für den Handel, schweizweit nun auch Alkohol nach Hause liefern will. So fängt es ja meistens an: Erst nur ein kleines Bier und dann kommt irgendwann der große Kater.- Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick