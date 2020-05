Der Supermarkt ohne Kasse - das klang vor ein paar Jahren abwegig. Doch wie es geht, zeigt nicht nur Amazon Go - sondern auch Zippin. Das Start-up zeigt jetzt in Moskau zusammen mit der Supermarktkette Azbuka Vkusa in einem Demo-Shop wie die Welt ohne Schlange stehen aussehen kann.

Auch so kann man Schlangen am Eingang vermeiden. Die britische SB-Warenhauskette Asda ruft die Kunden per App in den Laden . Die können in Zeiten vonso lange im Auto warten. Oder auf dem Fahrrad. Aber wenn schon die Briten, für die die Kultur des Schlangestehens zum Lebenselixier gehört wie der 5-Uhr-Tee, dann kann der Untergang des Abendlandes wirklich nicht mehr weit sein.