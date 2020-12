Das britische Einzelhandelsimperium Arcadia Group, das seit 18 Jahren von dem Milliardär Philip Green geführt wird, hat Insolvenz angemeldet, berichtet Bloomberg : Die Mutter von Marken wie Topshop, Dorothy Perkins und Miss Selfridge teilte mit, Verwalter von Deloitte hinzugezogen zu haben. Für das gesamte Unternehmen oder Teile davon werden Käufer gesucht. In der Arcadia Group sind 13.000 Mitarbeiter beschäftigt.Der in San Francisco beheimatete Lieferdienst DoorDash, Inc. nutzt den Rückenwind der Pandemie und bereitet seinen Gang an die New Yorker Börse vor. Wie das Unternehmen mitteilte , hat es die Roadshow gestartet. DoorDash werde 33 Mio. seiner Klasse-A-Stammaktien an die Börse bringen, der Preis werde voraussichtlich zwischen 75 und 85 Dollar pro Aktie liegen. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen seine Services in 4000 US-Städten und allen Bundesstaaten an.Die E-Commerce-Plattform Wish, bekannt für ihren Verkauf asiatischer Waren zu Tiefstpreisen, hat laut Onvista.de bei der Securities and Exchange Commission ‚‚ein vorläufiges S-1 zur Vorbereitung ihres Börsengangs (IPO)‘‘ eingereicht. Wish habe 2019 einen Umsatz von 1,9 Mrd. Dollar gemeldet und einen Nettoverlust von 136. Mio Euro. Das Unternehmen sei in 100 Ländern mit mehr als 100 Mio. monatlich aktiven Benutzern und einem Netzwerk von 500.000 Händlern vertreten. Warum man sich von den Zahlen nicht blenden lassen sollte , führt Alexander Graf auf Kassenzone.de aus.Aldi Frankreich hat die Übernahme von insgesamt 547 Filialen und drei Zentrallagern der Casino Group bestätigt. 545 Filialen wurden bisher unter der Marke Leader Price, zwei Filialen unter der Marke Casino Supermarchés geführt. Die größte Akquisition in der Geschichte der Unternehmensgruppe ist nach Angaben von Aldi Nord ein wichtiger Meilenstein der Expansionsstrategie von Aldi Frankreich mit dem Ziel, Marktführer auf dem französischen Discount-Markt zu werden. Als Kaufpreis wurden 717 Mio. Euro genannt. Wie die Lebensmittel Zeitung schreibt, komme Aldi künftig auf ein Filialnetz von etwa 1400 Filialen und wäre damit zumindest mit Blick auf die Standortzahl erstmals in Reichweite von Discount-Marktführer Lidl