Wohin wandert das Geld? Wer hat das Geld? Und wer will es? Das sind auch im Handel zentrale Fragen. Deshalb dreht sich auch bei uns in den beliebtesten Beiträgen der vergangenen Woche so einiges um das Thema Finanzen - und das Woher und Wohin.

Ihnen allen eine gute Zeit.

NEU:

"Der Handel" als E-Paper

Auf vielfachen Wunsch unserer Leser gibt es bei etailment nun das E-Paper von „Der Handel“ – die elektronische Version der gedruckten Ausgabe. In der Startphase können Early Adopter das E-Paper nach einer kurzen Registrierung (kostenlos) bequem auf ihren digitalen Endgeräten lesen. Dann stehen Ihnen alle Inhalte der Druckausgabe zur Verfügung. Einzelne Artikel können außerdem in einem übersichtlich gestalteten Lesemodus angezeigt werden.