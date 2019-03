Falls Sie in Frühlingslaune sind und online shoppen, landen Sie womöglich bei Garten-und-Freizeit.de. Hinter der Webadresse verbirgt sich ein seit Jahren erfolgreiches Unternehmen. Warum das so ist, beleuchten wir in einem der beliebtesten Beiträge der vergangenen Woche.

Ihnen allen eine gute Zeit.

Christian Otto Kelm - Ach du Sch***e - Wie bitte geht Amazon?

NEU:

"Der Handel" als E-Paper

Auf vielfachen Wunsch unserer Leser gibt es bei etailment nun das E-Paper von „Der Handel“ – die elektronische Version der gedruckten Ausgabe. In der Startphase können Early Adopter das E-Paper nach einer kurzen Registrierung (kostenlos) bequem auf ihren digitalen Endgeräten lesen. Dann stehen Ihnen alle Inhalte der Druckausgabe zur Verfügung. Einzelne Artikel können außerdem in einem übersichtlich gestalteten Lesemodus angezeigt werden.