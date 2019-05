Im E-Commerce gibt es kein Esperanto: Auch in digitalen Zeiten müssen regionale Unterschiede beachtet und die jeweiligen kulturellen Codes beherrscht werden. Wer gut beraten sein will, sucht die Expertise der Zielgruppe. Crowdtesting liefert wertvolle Erkenntnisse zum Finetuning digitaler Maßnahmen. Beim Launch seiner neue E-Commerce-Plattform in 26 Ländern nutzt Benetton dieses Instrument mit Erfolg.

Mehr lesen