Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, sagt in unserem Beitrag über die Digitalisierung viele richtige und wichtige Sachen. An einem Punkt hat er aber sicher allen aus dem Herzen gesprochen: Seine Klage über die Netz-Bandbreiten in Deutschland. Eine Digitalisierungs-Bremse. Was unseren Lesern noch am Herzen lag, zeigt unser Blick auf die beliebtesten Beiträge der vergangenen Woche.

Ihnen allen eine gute Zeit.



