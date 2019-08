Wenn die Elektromobilität bei Pkw und Nutzfahrzeugen in Fahrt kommen soll, muss die Stromversorgung gewährleistet sein. Hier besteht in Deutschland unter den potenziellen Nutzern noch große Skepsis. Aktuell ist diese nicht wirklich begründet, wie nicht nur der Blick ins Ausland zeigt. Das Erreichen der hochgesteckten Ziele aber könnte schwierig werden. Also heißt es: Ladestationen bauen, bauen, bauen!

