Nichts macht den Kunden im stationären Handel so unwirsch wie das Warten in der Schlange: an der Kasse, am Leergutautomaten oder der Frischetheke. Smarte Analysesysteme können den Händler dabei unterstützen, so frühzeitig zu handeln, um die Schlangen zu vermeiden. Das hebt die Effizienz und macht den Kunden froh.

Mehr lesen