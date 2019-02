Amazon-Gründer Jeff Bezos wehrt sich öffentlich gegen eine versuchte Erpressung durch David Pecker, Chef von "National Enquirer"-Publisher AMI. Der hatte mit der Veröffentlichung intimer Fotos in dem Boulevardblatt gedroht. Bezos schießt aus vollen Rohren zurück. Ein Aufreger am Freitag. Die Woche aber war auch so schon aufregend genug. Das sagen unsere Traffic-Zahlen zu den beliebtesten Beiträgen der vergangenen Woche

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Ihnen allen eine gute Zeit.



Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes, bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen. Danke, dass Sie den Podcast liken und abonnieren.