Ein bisschen ist Handelsdeutschland ja im Marktplatzfieber. Jeder will auf einen Marktplatz und wer mehr will, der möchte gleich seinen eigenen Marktplatz. Wir messen die Temperatur und stellen ein paar Rezepte aus in den beliebtesten Beiträgen der vergangenen Woche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email