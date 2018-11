Das muss man auch erstmal schaffen als Unternehmenschef: Gewinne scheffeln, aber an der Börse auf die Mütze bekommen. Fragen Sie mal, wie sich Amazon-Chef Jeff Bezos jetzt fühlt. Fragen Sie auch mal bei Google-Mitarbeiterinnen über das Betriebsklima nach. Fragen Sie auch gerne bei Intersport nach, wie es jetzt so ist, mit einem ehemaligen Bundeswehrsoldaten an der Spitze.

